Ankara'da ölümlü trafik kazası

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki trafik kazalarında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Akköprü Mevlana Caddesi'ndeki kazada, Ahmet Erkar yönetimindeki 33 AC 977 plakalı biber yüklü kamyon, köprü girişindeki yön tabelalarına çarptı. Çarpmanın ardından Keçiören yönüne doğru yaklaşık 100 kontrolsüz şekilde seyreden kamyonun sürücüsü Erkar, araçta sıkışarak yaşamını yitirdi.



Çarpmanın etkisiyle kamyonun benzin deposunda da yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, büyük çapta maddi hasara neden oldu.



Erkar'ın cesedi, Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.





-ULUS'TAKİ KAZA-



Ulus Osmanlı Kavşağı'ndaki kazada da soyadı henüz belirlenemeyen İhsan adlı kişinin kullandığı 06 ZM 731 plakalı otomobil ile Gökhan Doğan (29) yönetimindeki 06 BG 5201 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada, sürücü Doğan ile diğer otomobilde bulunan Rafet Ercan (31) ve yabancı uyruklu bir kadın yaralandı.



Yaralılardan Ercan ile Doğan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, yabancı uyruklu kadın ise Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

