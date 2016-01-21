Ankara'da okullara kar tatili

Ankara Valiliği, kar yağışı nedeniyle milli eğitime bağlı ilk, orta ve liseler ile kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

DHA’nın haberine göre, Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle dendi: " İlimiz genelinde görülen kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel olumsuzlukları en aza indirmek, öğrencilerimiz için oluşabilecek riskleri bertaraf etmek amacıyla 21.01.2016 Perşembe günü Milli Eğitime bağlı ilk, orta ve liseler ile bağlı kurumlarda eğitim ve öğretime 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve emzikli bayanlar ile engelli personeller de aynı tarihte idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."