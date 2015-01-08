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Yaşam

Ankara'da okullar tatil mi? Valilik açıkladı

Ankara Valiliği, son meteorolojik tahminler ile alınan veriler çerçevesinde karar verdi

08 Ocak 2015 18:07

Ankara Valiliği, son meteorolojik tahminler ile alınan veriler çerçevesinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ankara ili ve ilçelerinde eğitim-öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada konu ile ilgili olarak şunlar ifade edildi:

"İlimizde kar yağışının yanı sıra hava sıcaklığındaki aşırı düşüşün devam edecek olması nedeniyle buzlanma ve don olayı ile ilgili olarak trafikte yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek, öğrencilerimiz için oluşabilecek riskleri bertaraf etmek amacıyla 09 Ocak 2015 Cuma günü Milli Eğitime bağlı temel eğitim ve orta öğretim okulları ile kurumlarında Ankara ili ve ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden hamile ve emzikli bayanlar ile engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de aynı tarihte idari izinli sayılmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür."

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