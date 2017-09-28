T24 LogoT24 Logo
Gündem

 Ankara'da okula giren hırsızlar kantinde çikolata yiyip çıktı

Mustafa TURAPOĞLU - Gökhan CEYLAN / ANKARA, (DHA) - ANKARA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Yenimahalle ilçesindeki Abay Ortaokulu'nun güvenlik kamerası ve camlarını kırarak içeri girdi

28 Eylül 2017 13:43

Mustafa TURAPOĞLU - Gökhan CEYLAN / ANKARA, (DHA) - ANKARA\'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Yenimahalle ilçesindeki Abay Ortaokulu\'nun güvenlik kamerası ve camlarını kırarak içeri girdi. Kantine gelerek burada çikolata yiyen hırsızlar daha sonra dışarı çıktı.
Olay, gece saatlerinde Yenimahalle ilçesindeki Kardelen Mahallesi\'nde bulunan Abay Ortaokulu\'nda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, okulun ikinci katındaki güvenlik kameralarını ve bu kattaki camları kırarak içeri girdi. İddiaya göre bir süre okulda gezen hırsızlar, çalacak bir şey bulamadığında kantine gelerek burada çikolata yedikten sonra tekrar dışarı çıktı. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Ekiplerin parmak izi çalışmaları esnasında öğrenciler de yaklaşık 45 dakika boyunca okul önünde bekletildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada bugün okulda 15 Temmuz Demokrasi ve Miili Birlik Günü\'yle ilgili bir etkinlik düzenleneceği belirtilirken, hırsızlığın da aynı gün yaşanması dikkat çekti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa TURAPOĞLUGökhan CEYLANANKARA DHAANKARAYenimahalleAbay OrtaokuluKantineOlayKardelen MahallesiKimliğiEkiplerinGüvenlikBuTemmuz DemokrasiMiili Birlik Günü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24