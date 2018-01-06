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Yaşam

Ankara'da okul görevlisi, 15 öğrenciye cinsel istismardan tutuklandı

K. C. isimli hizmetlinin yaşları 10-12 aralığında bulunan yaklaşık 15 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülüyor

06 Ocak 2018 00:17

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan 13 Eylül İlköğretim Okulu’ndaki K. C. isimli hizmetli, yaşları 10-12 aralığında bulunan yaklaşık 15 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile tutuklandı.

BirGün’den Burcu Cansu’nun haberine göre, mahalle sakinleri, K. C. isimli hizmetlinin İŞKUR aracılığıyla okulda göreve başladığını, okulda daha önce de benzer şikayetler olmasına karşın okul müdürünün önlem almadığını belirtti. Mahalle sakinleri şunları söyledi:

“Türkiye’de öğrencilerin uğradığı cinsel istismar vakalarının üzeri örtülmeye çalışılıyor. Sesimizi duyun ve sesimizi duyurun. Bu cinsel istismarların tek sebebi AKP Hükümeti’nin uyguladığı gerici politikalardır. Son uygulamalara göre, tarikatlardan boşa çıkan hizmetliler İŞKUR aracılığıyla devlet okullarına hizmetli olarak gönderiliyor. Okul müdürlerine dahi bu konuda söz söyleme hakkı tanınmıyor. Son birkaç ay içerisinde Polatlı’da okullarda görev yapan hizmetliler ellerinde falçata ile dolaşan, katil tipli insanlar. Dün itibariyle Polatlı’dan 5-6 çocuk Adliye’ye götürüldü ve ifadeleri alındı. İfadeler doğrultusunda K. C. gözaltına alındı.”

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