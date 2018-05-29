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Yaşam

Ankara'da OHAL yetkisiyle bina yıkımı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 28 evi yıkma kararı aldı

29 Mayıs 2018 01:05

Ankara Büyükşehir Belediyesi, OHAL Kanunu gereğince 28 ev hakkında yıkım kararı aldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, başkanlık çoğu evsiz ve yoksul yurttaşlarla Suriyeli sığınmacılar tarafından kullanılan metruk binaların bir bölümünü yıkacak. Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı sınırları içinde kalan koruma alanındaki yapılardan Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün tespit ettiği 28 yapı ve mal güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle yıkılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2935 sayılı Olağünüstü Hal Kanunu gereğince aldığı yıkım kararı Belediye Encümeni tarafından onaylandı. Yıkım işlemlerine kısa süre içinde başlanacak.

 

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