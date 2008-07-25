Ankara'da nükleer karşıtı eylem!

Çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından oluşturulan "Nükleer Karşıtı Platform" üyeleri, nükleer santral ihalesi sürecini protesto ettiler. Radikal'in haberine göre Anıtpark’ta bir araya gelen platform üyeleri, buradan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yürüdüler. Gruptakiler yol boyunca "Nükleer santral istemiyoruz", "Sinop ağlar, Hilmi Güler" sloganları attılar.



Bakanlık önünde platform adına yapılan açıklamada, nükleer santral ihalesinin durdurulması istenerek şöyle denildi:



"Dünyada 30 yıldır nükleer rönesans yaşanacağından söz edilmektedir. Beklenen rönesans bugüne kadar gerçekleşmemiş ve gerçekleşmeyecektir. Nükleer enerji ile ucuz elektrik üretimi sağlanacağı bir hayaldir. Ülkemizde elektriğin ucuz kullanılması isteniyorsa kamu yatırımlarının önünün açılması, ülke potansiyelinin değerlendirilmesi, hidrolik kaynaklarımızın, rüzgar ve güneş enerjisinin, kömür rezervlerinin çevreye duyarlı yaklaşımlar içerisinde dikkate alınması gerekmektedir. Ülkemizin bugün elektrik enerjisi sıkıntısı yaşadığı bir gerçektir. Ancak bu sorunun çözümü nükleer santral yolundan geçmemektedir."



