Ankara'da "Newroz ateşi" yasaklandı!

HDP Ankara İl Örgütü’nün öncülüğünde birçok demokratik kitle örgütü tarafından düzenlenen Newroz kutlaması yoğun güvenlik önlemleri altında başladı. İki farklı bölgeden giriş yapılan alana sokulan pankartlar polis tarafından tek tek kontrol edildi. Alanda yakılması planlanan Newroz ateşi Ankara Valiliği’nin izin vermemesi nedeniyle yakılamadığı öğrenildi. Kutlamaya katılanların bazıları Valiliğin yasak kararını protesto etmek için sembolik ateş yaktı.

10 Ekim'de hayatını kaybedenler unutulmadı

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre halaylar eşliğinde başlayan kutlamada 10 Ekim Katliamı’nda hayatını kaybedenler de unutulmadı. Türkçe, Kürtçe ve farklı dillerde baharın gelişini kutlayan pankartların yer aldığı alanda Gar önünde yaşamını yitirenlerin fotoğrafları asıldı. KESK Ankara Şubeler Platformu, “Barış, Kardeşlik, Özgürlük Bayramı Kutlu Olsun” pankartı açtı. Halkevleri ise alana sloganlar eşliğinde giriş yaptı.”Barışın ve Kardeşliğin Ülkesini Kuracağız” pankartıyla alana giriş yapan Halkevleri üyeleri, “Türk Kürt kardeşçe tam bağımsız Türkiye” ve “Yaşasın halkların kardeşliği” sloganları attı.

"Newroz kavaların heykellerini yıkan değil, yapanların bayramıdır"

Ankara’daki Newroz kutlamasına destek veren demokratik kitle örgütleri adına açılış konuşmasını 7’nci sönem Büro Emekçileri Sendikası (BES) Genel Başkanı Fikret Aslan yaptı. “Newroz, zulme karşı özgürlüğün simgesi Kawaların heykellerini yıkanların değil, yapanların bayramıdır” diyen Aslan OHAL koşullarında akademisyen, siyasetçi, hukukçu ve birçok kesime baskı yapıldığını söyledi.