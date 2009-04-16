Ankara’da 'NATO’lu dolandırıcılık





"NATO müteahhitliği iş bitirme belgesi" verme vaadiyle müteahhitleri dolandırdıkları tespit edilen aralarında kendilerini "yarbay" ve "yüzbaşı" olarak tanıtan kişilerin de bulunduğu 5 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yenimahalle'de kendilerini Kara Kuvvetleri Komutanlığında NATO'ya ait ihalelerden sorumlu "yarbay" ve "yüzbaşı" olarak tanıtan 2 kişinin, NATO ihalelerine girme hakkı ve kapasitesine sahip müteahhitleri dolandırdıklarını tespit eden Ankara Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, söz konusu müteahhitlerin şikayeti üzerine soruşturma başlattı.



Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine yaklaşık bir ay süreyle kimliklerini tespit ettikleri 2 kişiyi takibe alan jandarma ekipleri, kendisini "yarbay" olarak tanıtan B.F.S. ile "yüzbaşı" olarak tanıtan M.Y'yi gözaltına aldı.



Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, müteahhitlerle sahte "yarbay" ve "yüzbaşı"nın görüşmelerine aracılık ettiklerini belirledikleri A.Ç, Z.D ve N.Ç'yi de yakaladı.



Ankara Jandarma Alay Komutanlığına getirilen 5 zanlı dolandırdıkları müteahhitler tarafından da teşhis edildi. Şüpheliler B.F.S. ile M.Y'nin, "NATO müteahhitliği iş bitirme belgesi" verme vaadiyle müteahhitlerden belge başına 20 bin TL aldıkları, diğer şüphelilerin de müteahhitlerle bu kişiler arasında görüşme ortamı hazırladıkları belirlendi.



Kendilerini "yarbay" ve "yüzbaşı" olarak tanıtan şüphelilerin, müteahhitlerle lüks mekanlarda gerçekleştirdikleri görüşmeye üniformalı olarak geldikleri, dolandırdıkları müteahhitlerden yaklaşık 160 bin TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.



Jandarma yetkilileri, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini, başvuruda bulunmayan müteahhitlerin bulunduğunu bildirdi.



Şüphelilerin, müteahhitlerle görüştükleri süre içerisinde çok sık aralıklarla telefon numaralarını değiştirmelerine rağmen, soruşturmayı yürüten jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonucunda bütün görüşme kayıtlarının alındığı, şüphelilerden bazılarının susma hakkını kullandığı, bazılarının da itiraf ettikleri öğrenildi.



Jandarma Alay komutanlığında sorguları tamamlanan 5 kişi "suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanmak ve bulundurmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla" Ankara Adliyesine sevk edildi.

