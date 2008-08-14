Ankara'da Müşerref tedirginliği

Tüm dünya Gürcü-Rus çatışmasını konuşurken, Ankara’da diplomatlar, Türkiye’ye yine çok yakından ilgilendiren bir başka uluslararası olayla daha uğraşıyorlar; Pakistan Devlet Başkanı Pervez Müşerref’in “akıbeti…”



Başta ABD ve İngiltere olmak üzere, Batı ülkeleri, Müşerref hakkındaki “azil” süreci başlamadan görevini kendi isteği ile bırakmasını ve ülkeden “sessiz sedasız” ayrılmasını istiyor. Pakistan Parlamentosu'ndaki azil süreci önümüzdeki haftanın ilk günlerinde başlayacak. Pakistan’da Müşerref’i azletmek isteyen mevcut koalisyon hükümetinin parlamentoda üçte iki çoğunluğa sahip olması nedeniyle, Devlet Başkanı hakkında “azil” kararı çıkması kesin.



Dolayısıyla, Müşerref’in önünde “kendi isteğiyle ayrılmak” için sadece “birkaç gün” kalmış durumda.



Türkiye ise tüm bu “pazarlıkların” merkezinde yer alıyor. Çünkü istifa etmesi ve Pakistan’dan ayrılma kararı alması halinde Müşerref’in Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.



Ankara sıcak bakmıyor



Müşerref’in ülkeden ayrılması halinde, gideceği ülke konusunda en büyük ihtimal olarak Türkiye görülüyor.



Pakistan kaynakları, Devlet Başkanı’nın ülkeden ayrılması halinde “ilk tercihinin”, oğlunun yaşadığı ABD’ye gitmek olduğunu kaydediyorlar. Ancak Amerikan kaynakları, Washington’un bu talebe “kesinlikle olmaz” yanıtı verdiğini belirtiyorlar.



Müşerref’in “ikinci en iyi tercih” olarak gördüğü Türkiye de, Pakistan’ın “devrilecek” Devlet Başkanı’nı ağırlamak konusunda “çok da gönüllü değil.” Ancak Müşerref’in çocukluğunda babasının görevi gereği Ankara’da yaşamış olması, gerek Genelkurmay Başkanı iken, gerekse de Devlet Başkanı olduğunda tüm politikalarında “Türkiye yanlısı olması” nedeniyle, Ankara kesin bir “gelme” yanıtı veremiyor. Ancak Türk diplomatlar, bir yandan da Müşerref için “gidecek başka bir yer” aramayı sürdürüyorlar. Bu konudaki en büyük alternatif ise, Suudi Arabistan.



Suudi Arabistan, daha önce de Müşerref’in darbe yaparak iktidardan düşürdüğü ve ülkeden çıkarttığı, ancak yıllar sonra dönerek partisini yeniden hükümete taşıyan Navaz Şerif’e sığınma hakkı tanımıştı

