Ankara'da 'Mülkiye Kültür Merkezi' inşa edilecek

Mülkiyeliler Birliği’nin Ankara’da yıllardır kullanılamayan bir binası kültür merkezine dönüştürülecek. Koruma Kurulu'ndan gerekli onaylar alındığı restorasyon sonrasında, binaya çok amaçlı konferans salonu, sergi salonu ve sanat atölyeleri yapılacak.

Nurettin Öztatar’ın Gazete Duvar’da yer alan haberine göre, Ankara’da Mülkiyeliler Birliği’ne ait olan ve yıllardır kullanılamayan bina restore edilerek kültür merkezine dönüştürülecek. Yüksel Caddesi ile Selanik Caddesi’nin kesiştiği noktada bulunan ve eskiden otel olarak kullanılan tescilli bina için, Koruma Kurulu’ndan gerekli onaylar alındı.

Dört katlı binanın içinde, çok amaçlı konferans salonu, sergi salonu, Ankaralıların ve Mülkiyeliler’in yararlanacağı sanat atölyeleri bulunacak.

Sekiz yıldır boş duruyordu

Mülkiyeliler Birliği, sürecin gelişimine ilişkin bir açıklama yaparak hem kamuoyuna hem de üyelerine bilgi verdi. ‘Mülkiye Kültür Merkezine Kavuşuyor’ başlıklı açıklamada, “Birliğimizin Selanik Caddesi cephesinde yer alan ve önceki dönemlerde misafirhane ve otel olarak hizmet veren binamız sekiz yılı aşkın bir zamandır kullanılamamaktadır. Bu binanın yeniden camiamıza kazandırılması için göreve başladığımız günden beri Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde sürdürülen çalışmalar sonucunda üyelerimizi bilgilendirmemiz gereken sevindirici bir aşamaya ulaşmış bulunmaktayız” ifadeleri kullanıldı.

Sürecin ayrıntılı olarak anlatıldığı açıklamada, rekonstrüksiyon projesinin hayata geçirilmesiyle uzun zamandır atıl vaziyetteki binanın aynı haliyle ve aynı şekliyle yenilenmiş olacağı, ‘MÜLKİYE KÜLTÜR MERKEZİ’ adıyla hizmete sunulacağı belirtildi.

Açıklamada, sürecin yürütülmesinde Mülkiyeliler Birliği üyelerinin büyük katkısına dikkat çekilerek, “Bu dönemde ilgi ve desteğini esirgemeyerek, zorlu sürecin yürütülmesinde katkı sağlayan üyemiz, 1996 mezunumuz Çankaya Belediye Başkanı Sayın Alper Taşdelen’e özellikle teşekkür etmek gerekmektedir” denildi.

Çankaya Belediyesi de sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, “Kızılay’ın ortasında bir kültür merkezi doğuyor: Mülkiye Kültür Merkezi! Mülkiyeliler Birliği’nin Kızılay’ın en işlek caddesi Yüksel’de yer alan tarihi misafirhanesi, Belediyemiz tarafından yapılacak restorasyon ile kültür merkezine dönüşecek” ifadeleri kullanıldı.