-ANKARA'DA ''MODA RÜZGARI'' ESECEK ANKARA (A.A) - 05.03.2011 - Ankara Giyim Sanayicileri Derneğinin (AGSD) geleneksel olarak her yıl düzenlediği ''Başkent Uluslararası Moda Günleri'' 7 Mart Pazartesi günü başlıyor. AGSD Başkanı Canip Karakuş, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin en büyük moda organizasyonlarından olan Başkent Moda Günlerinin bu yıl, ünlü koreograf ve sanat yönetmeni Yasin Soy imzasını taşıdığını belirtti. Pazartesi günü Sheraton Otel'de AGSD üyelerinin defilesiyle başlayacak olan etkinlik, 8 Mart'ta yine Sheraton'da Journey Özel Defilesi, 9 Mart'ta ANKAmall'da Gamze Saraçoğlu Özel Defilesi, 10 Mart'ta Kentpark'ta Cemil İpekçi Defilesi ile devam edecek. Başkent Moda Günleri, 11 Mart'ta Armada'da düzenlenecek olan Abed Mahfouz Özel Defilesi ile sona erecek. AGSD Başkanı Canip Karakuş, geleneksel olarak her yıl düzenledikleri Başkent Moda Günlerinin Ankara'yı modanın merkezine dönüştürdüğünü belirtti. Türkiye'den ve dünyadan pek çok ünlü modacıyı Ankara'da ağırlayacaklarını kaydeden Karakuş, organizasyonda uluslararası bir platformda modacıların birbirleriyle tanışma imkanını da bulduklarını ifade etti. Ankara'nın giyim sanayi alanında önemli aşamalar kaydettiğini bildiren Karakuş, ''Ankara, modaya önemli katkılar sağlamaktadır. Ankara, hiçbir zaman modada kulvar dışı kalmamıştır. Moda yarışında sağlam ataklarla ilerlemektedir'' dedi. Karakuş'un açıklamasına göre, Başkent Moda Günlerinde düzenlenecek defilelerde, Çağla Şikel Altuğ, Özge Ulusoy, Şenay Akay, Ece Gürsel, Seda Ertan, Zainab Şerif, Songül Erol, Beril Kayar, Fatma Yaman, Alona Kral, Sinem Sülün, Yelda Kara, Sanela Koprena, Merve Büyüksaraç, Tuba Melis Türk, Ece Akmert, Ilona Swagemakers, Ebru Öztürk, Zazoe Van Lieshout, İrene Paniague, Neslihan Önder, Nur Gümüşdoğrayan gibi ünlü mankenler podyuma çıkacak.