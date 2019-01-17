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Ankara'da mobilya fabrikasında yangın: 5 ölü, 5 yaralı (4)

5 İŞÇİNİN CESEDİ ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI Yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu 5 işçinin cesedi binadan çıkartılarak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

17 Ocak 2019 02:52

5 İŞÇİNİN CESEDİ ADLİ TIP KURUMU\'NA KALDIRILDI
Yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu 5 işçinin cesedi binadan çıkartılarak Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.
Ankara\'nın Altındağ ilçesine bağlı Ulubey Mahallesi\'ndeki Siteler\'de faaliyet gösteren 4 katlı mobilya fabrikasında meydana gelen yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu 5 kişinin cesedi, ekiplerin uzun uğraşları sonucu binadan çıkartıldı. Cesetler, cenaze araçlarıyla kimlik tespiti yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.
İtfaiye ve olay yeri inceleme ekiplerinin binadaki çalışmaları sürüyor.

Fatih POYRAZ-Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)

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