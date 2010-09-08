-ANKARA'DA MOBESE PAZARTESİ DEVREDE ANKARA (A.A) - 08.09.2010 - Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, MOBESE kameralarının binalarda gezinim yaparken programın otomatik olarak buzlanma yaptığını belirterek, ''Devletin hiçbir kurum ve kuruluşu kişilerin özel yaşamına ilgi duymuyor. Ankara polisinin de Ankara Emniyet Teşkilatının da Ankaralıların özel yaşamıyla bir ilgisi yok'' dedi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (MOBESE) kapsamında çalışacak 825 kameranın Ankara'nın her yerine montajının yapıldığını ifade eden Yüksel, ''Dün akşam itibariyle kameraların tamamına yakın bölümü uygulama içerisine alındı. Pazartesi gününden itibaren Emniyet Teşkilatının bu birimde görev alacak tüm grupları, sistem içine entegre olacak ve izlemeye başlayacaklar'' diye konuştu. Yüksel, Ramazan Bayramı nedeniyle Valilik personeli, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgilileri, belediye başkanlıkları, kaymakamlıklar ve İl Genel Meclisi üyelerini makamında kabul ederek bayramlaştı. Gazetecilerin, 12 Eylülde yapılacak referandum öncesinde alınan tedbirlerle ilgili sorusuna Yüksel, halk oylaması tedbir ve tedbirleri için 3 aydır hazırlık yapıldığını, dün de kaymakamlarla genişletilmiş güvenlik toplantısı yaptıklarını söyledi. Yüksel, seçimlerin dürüstlük ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi ve vatandaşların oylarını demokratik kurallar içinde kullanmaları konusunda her türlü tedbirin alındığını anlattı. Ankara'da nüfus cüzdanında kimlik numarası yazmayan yaklaşık 124 bin kişinin bulunduğunu hatırlatan Yüksel, Ankara Valiliğince oluşturulan mobil nüfus noktalarından ve nüfus idarelerinden dün akşam itibariyle kimliklerini değiştirenlerin sayısının 100 bini bulduğunu söyledi. Yüksel, bayram süresince tatil yapacak olan nüfus müdürlükleri çalışanlarının referandum günü de hizmet vereceklerini kaydetti. Bir köşe yazarının güvenlik kameralarının özel hayatı göstermesi konusuyla ilgili endişelerini yazdığını ifade eden Yüksel, devletin bu cihazları kurma görev ve yetkisinin kanunlarla belirlendiğini belirtti. Yüksel, şunları kaydetti: ''Ama devletin hiçbir kurum ve kuruluşu kişilerin özel yaşamına bir ilgi duymuyor. Özel bir ilgili duyarak hadi gidelim de filancanın özel yaşamını görelim, böyle bir durum yok. Ana caddeler, meydanlar ve parklarda yani umuma açık mahallerde bu tertibimizi alıyoruz.''