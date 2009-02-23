Ankara'da MHP'yi umutlandıran anket

Ankara Büyükşehir Belediyesi için MHP’nin yaptırdığı anket, seçimlerin AKP ile CHP arasında geçeceği iddiasına tepki gösteren MHP’lilerin yüzünü güldürdü.





MHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ın kampanya danışmanlığını yapan Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kemal Görmez koordinatörlüğünde bir grup akademisyen tarafından 17-18 Şubat tarihleri arasında Ankaralı 2 bin 649 seçmen ile yüz yüze gerçekleştirilen anket sonuçları, “Ankara’da biz de varız” iddiasındaki MHP’lileri umutlandırdı. Ankete göre Ekim 2008’de AKP’yi tercih edenlerin oranı yüzde 47.3 iken, Şubat 2009’da bu oran yüzde 35.8’e geriledi. CHP’nin oy oranı yüzde 25.5’den, yüzde 26.1’e yükselirken, MHP yüzde 13.2 olan oy oranını yüzde 21.1’e yükseltti.



Yerel seçimlere yönelik parti tercihlerinde de benzer bir tablo yaşandı. Ekim 2008’de AKP’nin oy potansiyeli yüzde 49.5 iken, oran bugün itibariyle yüzde 33.3’e geriledi. CHP’nin yerel seçime yönelik oy potansiyeli yüzde 27.3’ten, yüzde 28.7’ye çıkarken, MHP’nin oy potansiyeli de Ekim 2008’de 10.4 iken Şubat 2009’da 25.2’ye yükseldi. Partilerin oy potansiyellerinde AKP yüzde 16’lık kayba uğrarken, CHP lehine 1.4, MHP lehine de yüzde 15’lik bir artış yaşandı.



Ankette, aday bazında oy potansiyellerindeki değişim de dikkat çekiyor. Ekim 2008’de Gökçek’in oy potansiyelinin yüzde 52.9 olduğu belirtilen ankette Şubat 2009’da bu oranın yüzde 32.5’a gerilediği bilgisine yer verilirken, Karayalçın’ın oy potansiyelinin yüzde 32.9’dan, 29.8’e gerilediği ifade ediliyor. Ekim 2008’de Yavaş’ın oy potansiyelinin yüzde 9.6 olduğu belirtilen ankette, bu potansiyelin şimdi yüzde 27.7’ye yükseldiği belirtildi.







