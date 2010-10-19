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Yaşam

ANKARA'DA MESAİ SAATLERİ DEĞİŞİYOR  ANKARA (A.A)

19 Ekim 2010 13:36

-ANKARA'DA MESAİ SAATLERİ DEĞİŞİYOR  ANKARA (A.A) - 19.10.2010 - Ankara Valiliği, mesai saatlerinin 1 Kasım tarihinden itibaren saat 08.30'da başlayıp, 17.30'da sona ereceğini bildirdi.  Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada Valilik, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 1 Kasım'dan itibaren değiştirileceğini duyurdu.  Ankara Valiliği tarafından yayımlanan genelgede, Başkentte uygulanmakta olan mesai saatlerinin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100. maddesi gereğince yeniden düzenlendiği, yeni düzenlemeye göre de günlük mesainin saat 08.30'da başlayacağı ve 12.00'ye kadar süreceği ve öğleden sonra 13.00-17.30 saatleri arasında mesai yapılacağı belirtildi.  Genelgede, bazı kamu kurum ve kuruluşları için özel kanun, tüzük ve talimatla tespit edilen çalışma saatlerinin uygulamasına ilişkin esasların saklı olduğu kaydedildi.

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