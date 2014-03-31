Yavaş'tan 04:30 açıklaması: Ankara'da Melih Gökçek dönemi bitti, balkon konuşması yapacağız

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, “Ankara’daki kirli siyaset ortadan kalkacak. Ankara’yı söz verdiğimiz gibi, ortak akılla yöneteceğiz. Gökçek dönemi bitmiştir, hepimize hayırlı uğurlu olsun” dedi. Yavaş'ın sabah 04:30'da yaptığı bu açıklamadan sonra 06:30'da basının karşısına çıkan Melih Gökçek ise "yüzde 44,7 oy alarak Akara'da seçimleri kazandığını" duyurdu.

AKP ile CHP arasında soluk soluğa bir mücadelenin yaşandığı Ankara’da CHP’li Mansur Yavaş sabah 04:30 sıralarında şu açıklamayı yaptı:

“Şu anda 27 bin 507 öne geçmiş bulunuyoruz. Hala yüzde 6 civarında Çankaya ve Yenimahalle oyları geliyor. Çankaya’da oy oranlarımız yüzde 70’in üzerinde. Yenimahalle’de yüzde 50’nin üzerinde. Bazı yerlerde itirazlasr varmış ama ilçe başkanlıklarında itirazlar olabilir. Kalaba’da, Karayolları’nda ve Yenimahalle’deki seçim bölgeleinde hala müdahale girişimi var. Kaybetmesini de bilecekler, sandığa saygı duyacaklar, iradeye sdaygı duyacaklar.Sandıkta kazandığımızı masada vermeyeceğiz. Ankara’yı yavaş yavaş kazanıyoruz.

Ankara’daki kirli siyaset ortadan kalkacak. Ankara’yı söz verdiğimiz gibi, ortak akılla yöneteceğiz. Gökçek dönemi bitmiştir, hepimize hayırlı uğurlu olsun.

Sırası gelince biz de balkon konuşması yapacağız.”