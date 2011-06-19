-ANKARA'DA LYS PROTESTOSU ANKARA (A.A) - 19.06.2011 - Ankara'da bir grup öğrenci, Lisans Yerleştirme Sınavı'nı (LYS) protesto etti. Kızılay Yüksel Caddesi'nde toplanan Devrimci Liseliler (Dev-Lis) üyesi bir grup öğrenci, caddeye üzerinde ''Katilimiz sınav sistemi'' yazılı pankart yapıştırdıkları darağacı kurdu. Elleri zincirli ve yüzü maskeli bir arkadaşlarını darağacına çıkaran öğrenciler, ÖSYM ve sınav sistemi aleyhinde sloganlar attı. Bu sırada yüzleri beyaza boyalı, elleri zincirli 2 öğrenci de darağacının yanında ders çalıştı. Öğrenciler adına yapılan açıklamada, sınava giren yaklaşık 1 milyon öğrencinin 2 saate tüm geleceğini sığdırmaya çalıştığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: ''Sınav kitapçığının sayfalarında, test kitaplarının arasında çürütülen binlerce günün, işçi maaşlarıyla ödenmeye çalışılan dershane ücretlerinin, sehven şifrelenen şıkların, çalınma ihtimali olan soruların gölgesi vardı. Annesinin bin 400 liralık dershane ücretini ödeyemeyip hapse girmesine dayanamayan ve intihar eden Soner Semih Sipahi'nin, YGS'de düşük puan almasından sonra kendini iple asarak yaşamına son veren Cansu Salman'ın, şifre skandallarından sonra bunalıma girip kendini öldüren Sıdıka Soydan'ın cansız bedenlerinin gölgesi vardı. Bu ölümlerin faili bellidir. Katilimiz sınav sistemidir.'' Açıklamanın ardından bir süre daha slogan atan gruptakiler, olaysız dağıldı.