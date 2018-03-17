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Ankara'da lunaparkta gondolun kolu koptu

Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)- ANKARA'da lunaparkta üzerinde yaklaşık 20 kişinin bulunduğu gondolun kollarından biri koptu

17 Mart 2018 20:11

Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)- ANKARA\'da lunaparkta üzerinde yaklaşık 20 kişinin bulunduğu gondolun kollarından biri koptu. Olayda can kaybı ve yalanma olmazken, korku dolu anlar yaşandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Altındağ ilçesinde bulunan Gençlik Parkı içerisindeki lunaparkta meydana geldi. Üzerinde yaklaşık 20 kişinin bulunduğu gondolun demir kollarından biri bağlantı yerinden koptu. Kopma sonrası gondol, dengesi bozularak ana bağlantı demirine çarparak durdu. Olayda can  kaybı ve yaralanan olmazken, korku ve panik yaşandı. Olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Polis ekipleri tarafından olay yerine inceleme başlatıldı. Gondol\'un arka kısmının çarpma sonrası zarar gördüğü görüldü.

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