Ankara’daki Lice eylemine katılan 2 kişi tutuklandı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği Kalekol yapımını protestolarını desteklemek amacıyla Ankara Tuzluçayır’da gösterilere katılan 8 kişi Ankara TEM ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sorgusu Ankara Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunda görevli savcı Durak Çetin tarafından gerçekleştirildi. Sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 8 kişiden 2'si Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanırken, 6 kişi serbest bırakıldı.

Çoğunluğu üniversite öğrencisi olan kişiler “terör örgütü üyesi olmak” ile suçlanırken geçen hafta Tuzluçayır’da yakılan otobüs olayına karıştıkları iddia edildi. Savcılık eylemcilere söz konusu olaylar konusunda sorular yöneltti.

Emniyet'te susma hakkını kullanan eylemciler, “Hiçbir örgütle bağlantıları olmadığını, sosyal medya üzerinden yapılan çağrı üzerine Tuzluçayır ve çeşitli semtlerde olayları protesto etmek amacıyla bir araya geldiklerini” söylediler.

'Olay günü okulda bile değildim'

Gözaltına alınan 8 kişiden R.K, ifadesinde şunları söyledi:

“9.5.2014 günü Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsünde gerçekleştirilen etkinliğe katılmadım. Olay günü bir arkadaşımla geziyordum. Okulda değildim.

Ziya Gökalp Caddesinde Shell Benzinlik karşısında 2.4.2014 günü asılan bayrak ve bomba yüklü verilmiş çantayı şu an duydum. Kimin astığını ve neden astığını bilmem.

Ev aramamda bulunan Makineleşen Yurtsever Gençlik, Ümitleşen Yurtsever Gençlik, Devrimci Genç Kadın isimli dergiler bana ait değildir. Evin salonunda arama sırasında duruyordu. Kime ait olduğunu bilmiyorum ve abone değilim. Ben fakülteyi bitirmeye uğraşıyorum. Sınavlara hazırlanıyorum. Bahsedilen dergileri okumam.

Benim hiçbir terör örgütü ile herhangi bir bağlantım yoktur. Hiçbir terör örgütüne ilgi duymam. Fakültenin son sınıfındayım, bitirmek üzereyim. İki tane sınavım kaldı. Onları da tamamladıktan sonra mezun olacağım. Hiçbir örgüt ile bağlantım bulunmamaktadır. Yalnızca demokratik tepki için yapılan bir basın açıklamasına katıldım. Bunun dışında hiçbir olayın içerisinde yer almadım. Kimseye karşı cebir şiddet kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum.”





Gözaltına alınınca LYS'ye giremedi





İfadesinde, liseden bu sene mezun olduğunu söyleyen 18 yaşındaki G.K ise, operasyon nedeniyle gözaltına alınanca, hafta sonu yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LYS) giremedi. G.K, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Şüphelilerden F.Y, emniyetteki sorgusundan, polislerin kendisine, “sizin yapmadığınızı biliyorum ama bize 2-3 isim verin” dediklerini öne sürdü. Bazı şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen kitap ve dergilerin de soruşturmanın delilleri arasında sayılması ise dikkat çekti.

Eylemcilerin sorgusu sırasında ifadelerin alındığı Ankara Adliyesi 3.kat koridoru sağlı sollu polis ve adliye görevlilerince kapatıldı. Bu esnada birçok üniversite öğrencisi de eylemcilere destek için adliye önü ve koridorun etrafında toplandı. Sorgular tamamlanıp, 8 kişinin sevk edildiği bilgisinin ardından arkadaşlarına destek için gelen grup kararı alkış ve ıslıklarla protesto etti. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 8 kişiden 2'si Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.



