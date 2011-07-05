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Dünya

ANKARA'DA LİBYA TRAFİĞİ HIZLANDI ANKARA (A.A)

05 Temmuz 2011 12:58

-ANKARA'DA LİBYA TRAFİĞİ HIZLANDI ANKARA (A.A) - 05.07.2011 - Libya ile ilgili trafiğin hızlanması ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Bingazi ziyaretinin ardından Ankara'ya Libya ile ilgili önemli konuklar geliyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Libya Özel Temsilcisi Abdelilah El Hatip, Libya muhalefetinin lideri Mahmut Cibril, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zeyd El Nahyan bugün Ankara'yı ziyaret edecek.  Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun, Mahmut Cibril ve BAE dışişleri bakanı ile üçlü görüşme yapması da öngörülüyor.

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