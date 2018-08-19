Ankara'da kurban pazarında satış var, memnuniyet yok

Özkan ARSLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da Kurban Bayramı öncesi, kentin en büyük hayvan satış noktası Yakacık Kurban Pazarı\'nda, kurbanlıkların yüzde 90\'ını satıldı. Ancak besicilerden bazıları zararına satış yaptıkları gerekçesiyle, alıcılar da fiyatları pahalı buldukları için durumdan memnun olmadıklarını söyledi.

Ankara\'da birçok farklı noktada kurulan kurban satış pazarlarının en büyüğü Yenimahalle Yakacık\'ta bulunuyor. Yaklaşık 500 çadır kapasiteli pazarda bu yıl yaklaşık 250 çadırda kurbanlık satışı yapılıyor. Besiciler maliyetlerdeki artış nedeniyle birçok kişinin artık bu işi yapmadığını, bu nedenle pazara getirilen hayvan sayısında düşüş olduğunu belirtti.

ÇADIR KİRALARI BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Pazarda en düşüğü 10, en büyüğü ise 50 büyükbaş hayvan kapasitesine göre çadırlar bulunuyor. Çadır kiraları ise 15 günlüğü bin liradan başlıyor. Küçükbaş hayvanlarda da kapasitesine göre çatır kiraları değişiyor. Besiciler, besi maliyetleri dışında yol ve çadır masraflarının da fiyatlara etkisi olduğunu söylüyor.

SATIŞ VAR HEYACAN YOK

Genellikle büyükbaş hayvan satışının yapıldığı pazarda, müşteri sayısının azlığı dikkat çekiyor. Besiciler kurbanlıkları sabit müşterilerine sattıklarını, dışarıdan gelen müşteri sayısında düşüş yaşandığını, bu nedenle pazarda heyecan olmadığını belirtiyor. Besicilerden bazıları ise getirdikleri kurbanlıkların tamamını sattıklarını söyledi. Bu satışların çoğu sabit müşteriler ile tanıdıklar aracılığıyla gelen müşterilere yapılmış. Kurbanlıkların tamamını satamayanlar ise müşteri beklemeye devam ediyor. Pazarda bazı besiciler ise satışlardan memnun olduğunu ifade etti. Bu besicilerden Gümüşhane\'den gelen Hamza Özer, veteriner hekim olduğunu ve 5 yıldır kurbanlık yetiştirdiğini belirterek, \"Dışarıdan gelen çok alıcı yok ancak satışlarımız iyi. Bizim sabit müşterilerimiz var, satışları onlara yapıyoruz. 28 hayvan getirdik, hepsini sattık. Tam olarak istediğimiz fiyatlarda olmasa da ona yakın fiyatlara sattık\" dedi.

\'KURBANLIK GÖREREK ALINMALI\'

Kırıkkale Keskin\'den gelen Kemal Uluyüz ise besiciliğin baba mesleği olduğunu belirterek, 20 hayvandan 19\'unu sattığını söyledi. Uluyüz, \"Kurbanlık hayvanların nitelikleri olmalı. Hayvanın ağzındaki kapağı atmış olması gerekir. Sırtında et olmalı. İnsanlar bildikleri kişilerden, kurbanlığı görerek almalı\" diye konuştu. Kemal Uluyüz, maliyetlerin arttığını belirterek, \"Çok şükür az da olsa kâr ediyoruz\" dedi.

\'ÖLÜ FİYATA VERİYORUZ\'

30 yıldır besicilik yaptığını söyleyen Nesim Kızıl ise \"Bir adım yol alamadım. Girdi mamulleri aldı başını gidiyor. Yem fiyatları yüzde 100 arttı. Mazot fiyatları ortada. Döviz kurları ortada. Besici ve küçük esnaf bitmiştir. Kurbanlıkları Kars\'tan getirdim. Sattık ama ölü fiyata veriyoruz. Daha elimde kurbanlık var. Bu şartlarda üreticiler para kazanamıyor\" ifadelerini kullandı.



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