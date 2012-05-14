Ankara'da kumar fabrikasına baskın: 128 gözaltı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, son dönemlerin en ilginç kumar operasyonuna imza attı. Gölbaşı’nda kumarhaneye dönüştürüldüğünü tespit edilen kullanılmayan bir fabrikaya düzenlenen baskında, 18’i kadın 128 kişi gözaltına alındı.

Milliyet’in haberine göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı’nda kullanılmayan bir fabrika binasının özel olarak döşenerek kumarhaneye dönüştürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Kumarhaneyi takibe alan jandarma, burada özellikle akşam saatlerinde tombala oynandığını belirlemesinin ardından operasyon için düğmeye bastı. Düzenlenen baskında, kumarhane işletmecileri M.Ş. ve E.Y. ile tombala oynayan 18’i kadın 128 kişi gözaltına alındı.

Servis kaldırıyorlar, SMS atıyorlar

İşletmecilerin daha önce besi çiftliği olarak kullanılan mekanları kumarhaneye dönüştürdükleri tespit edildi. Zanlıların fabrikada zemini halıfleks ile kaplarken, duvarlara ise son model LCD televizyonlar yerleştirdikleri görüldü. Zanlıların ayrıca müşterilerinin üşümemeleri için ısıtma sistemi kurdukları saptandı. İşletmecilerin, il merkezine uzak, toplu taşım araçlarının çalışmadığı bir mevkide bulunan fabrikaya müşterilerin gelebilmesi için belirli güzergahlardan servis kaldırdıkları tespit edildi. Bu servislerin bazı müşterileri evlerinden aldıkları da belirlendi. İşletmecilerin ayrıca, müşterilerinin cep telefonlarına SMS atarak da ulaştıkları saptandı. Zanlıların müşterilerinin paralarının bitmeleri durumunda ise çiftliklere kurdukları POS makinelerinden tahsilat yaptıkları tespit edildi.

Kameralı, telsizli güvenlik

İşletmecilerin, olası bir jandarma baskınına karşı fabrikaya çevresine kapalı devre kamera sistemi kurdurdukları ve telsiz taşıyan gözcüler yerleşterdikleri saptandı. Baskında kumar oynadığı tespit edilen 128 kişi haklarında Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken, işletmeciler M.Ş ve E.Y. ise, “kumar oynatmak için yer temin etmek”ten adliyeye sevkedildi.



