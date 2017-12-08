Ankara'da Kudüs protestosu

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da Hacı Bayram Camii\'nde kılınan cuma namazının ardından bir araya gelen bazı sendika ve çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasını protesto etti.

Kılınan cuma namazının ardından bir araya gelen eylemciler, \'Kudüs İslam\'ın onurudur\', \'Katil ABD Ortadoğu\'dan defol\', \'Kudüs canımız, feda olsun kanımız\', \'Zalimler için yaşasın cehennem\' sloganları attı. \'Kudüs bir okuldur sınıfta kalamayız\', \'Selahaddin\'in torunlarıyız\' yazılı dövizler taşıyan grupta bulunan bir kişi, üzerinde \'İslam birliği mutlaka kurulacaktır\' yazılı sapanla ABD\'yi protesto etti.

Protesto gösterisi öncesinde emniyet güçleri cami ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Basın açıklaması için ayrılan alana giren gruptakiler, arama noktalarında arandı. Polis bomba arama köpekleri de cami çevresinde ve alanda kullanıldı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, eylemciler adına yaptığı basın açıklamasında, Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasını protesto ettiklerini belirterek, \"ABD Büyükelçiliği\'nin Kudüs\'e taşınacağını açıklaması, kavgadan kargaşadan anarşinin fitilini ateşlemek ve dünyayı yeni bir çıkmazın içine sokma girişimidir\" dedi.

\'ABD YARININ BARIŞINI DA SABOTE EDİYOR\'

ABD\'nin amacının kaos ortamı oluşturarak iktidarını sürdürmek olduğunu belirten Yalçın, \"Kudüs İslam\'ın, Hristiyanlığın, Yahudiliğin, dinlerin mukaddes mekânıdır. Kudüs peygamberlerin hatırası, bir selam ve barış şehri. İslam dünyasının dağınıklığından güç alan bir avuç azgın, İslam dünyasının en değerlisine saldırı içine girme cesareti buluyorsa ciddi bir muhasebenin vakti geçmek üzeredir. ABD bu kararıyla yarının barışını sabote ediyor\" diye konuştu.



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