T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'da Kudüs protestosu

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Hacı Bayram Camii'nde kılınan cuma namazının ardından bir araya gelen bazı sendika ve çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını protesto etti

08 Aralık 2017 20:13

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da Hacı Bayram Camii\'nde kılınan cuma namazının ardından bir araya gelen bazı sendika ve çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasını protesto etti.
Kılınan cuma namazının ardından bir araya gelen eylemciler, \'Kudüs İslam\'ın onurudur\', \'Katil ABD Ortadoğu\'dan defol\', \'Kudüs canımız, feda olsun kanımız\', \'Zalimler için yaşasın cehennem\' sloganları attı. \'Kudüs bir okuldur sınıfta kalamayız\', \'Selahaddin\'in torunlarıyız\' yazılı dövizler taşıyan grupta bulunan bir kişi, üzerinde \'İslam birliği mutlaka kurulacaktır\' yazılı sapanla ABD\'yi protesto etti.
Protesto gösterisi öncesinde emniyet güçleri cami ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Basın açıklaması için ayrılan alana giren gruptakiler, arama noktalarında arandı. Polis bomba arama köpekleri de cami çevresinde ve alanda kullanıldı.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, eylemciler adına yaptığı basın açıklamasında, Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasını protesto ettiklerini belirterek, \"ABD Büyükelçiliği\'nin Kudüs\'e taşınacağını açıklaması, kavgadan kargaşadan anarşinin fitilini ateşlemek ve dünyayı yeni bir çıkmazın içine sokma girişimidir\" dedi.
\'ABD YARININ BARIŞINI DA SABOTE EDİYOR\'
ABD\'nin amacının kaos ortamı oluşturarak iktidarını sürdürmek olduğunu belirten Yalçın, \"Kudüs İslam\'ın, Hristiyanlığın, Yahudiliğin, dinlerin mukaddes mekânıdır. Kudüs peygamberlerin hatırası, bir selam ve barış şehri. İslam dünyasının dağınıklığından güç alan bir avuç azgın, İslam dünyasının en değerlisine saldırı içine girme cesareti buluyorsa ciddi bir muhasebenin vakti geçmek üzeredir. ABD bu kararıyla yarının barışını sabote ediyor\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Muhammet BAYRAMANKARA DHA ANKARA Hacı Bayram CamiiBaşkanı Donald Trump KudüsKılınanABD OrtadoğuABDProtestoBasınPolisMemurSen Genel Başkanı Ali YalçınDonald Trump KudüsBüyükelçiliği KudüsYARININ BARIŞINI DA SABOTE

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24