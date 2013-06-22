T24 LogoT24 Logo
Gündem

Almanya ile Türkiye arasındaki kritik Gezi görüşmesi Ankara'da

Almanya ile Türkiye arasındaki Gezi Parkı protestolarıyla ilgili başlayan diplomatik gerginlik devam ediyor. Son olarak Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Eberhard Pohl, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

22 Haziran 2013 16:55

Gezi Parkı olayları ardından karşılıklı açıklamalarla gerilen Almanya ile Türkiye ilişkilerinde kritik görüşme bugün gerçekleşecek ve Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na gelerek bilgi verecek.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Eberhard Pohl ile bugün bir görüşme gerçekleştiriyor.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü 28. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Ukrayna'nın Odessa kentinde, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Pohl'ün bakanlığa çağrılarak, Almanya'da yapılan bazı açıklamalardan Türkiye'nin duyduğu rahatsızlığın iletilmesini istemişti. Ancak Büyükelçi Pohl, Ankara dışında olduğu için görüşme dün gerçekleşmemişti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, dün gece geç saatlerde Ankara'ya dönen Pohl'la görüşme bugün saat 15:00'te başladı.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sinirlioğlu'nun Büyükelçi Pohl ile görüşeceğini bildirin kaynaklar,verilen randevunun "ikinci çağrı" olmadığının altını çizdi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu da dün Almanya Dışişleri Bakanlığı'na davet edilmişti.

 

Gerilim nasıl başladı?

 

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Gezi Parkı eylemleri nedeniyle Türk polisinin göstericilere karşı tutumunu eleştirmişti. AB'nin 3 yıl aradan sonra Türiye ile "Bölgesel Politikalar" faslını açma girişimi Almanya ve Hollanda engeline takılmıştı.

 

Bağış: Sonun Sarkzy gibi olur

 

Almanya'nın engellemesi sonrası Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, "Türkiye iç siyasette malzeme yapılacak bir konu değildir. Daha önce bu malzemeyi kullanmaya kalkan Sarkozy'nin sonu pek hayırlı olmadı” demişti.

 

 

ETİKETLER

anakaraalmanayagörüşmegezi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24