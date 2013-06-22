Almanya ile Türkiye arasındaki kritik Gezi görüşmesi Ankara'da

Gezi Parkı olayları ardından karşılıklı açıklamalarla gerilen Almanya ile Türkiye ilişkilerinde kritik görüşme bugün gerçekleşecek ve Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na gelerek bilgi verecek.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Eberhard Pohl ile bugün bir görüşme gerçekleştiriyor.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü 28. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Ukrayna'nın Odessa kentinde, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Pohl'ün bakanlığa çağrılarak, Almanya'da yapılan bazı açıklamalardan Türkiye'nin duyduğu rahatsızlığın iletilmesini istemişti. Ancak Büyükelçi Pohl, Ankara dışında olduğu için görüşme dün gerçekleşmemişti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, dün gece geç saatlerde Ankara'ya dönen Pohl'la görüşme bugün saat 15:00'te başladı.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sinirlioğlu'nun Büyükelçi Pohl ile görüşeceğini bildirin kaynaklar,verilen randevunun "ikinci çağrı" olmadığının altını çizdi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu da dün Almanya Dışişleri Bakanlığı'na davet edilmişti.

Gerilim nasıl başladı?

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Gezi Parkı eylemleri nedeniyle Türk polisinin göstericilere karşı tutumunu eleştirmişti. AB'nin 3 yıl aradan sonra Türiye ile "Bölgesel Politikalar" faslını açma girişimi Almanya ve Hollanda engeline takılmıştı.

Bağış: Sonun Sarkzy gibi olur

Almanya'nın engellemesi sonrası Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, "Türkiye iç siyasette malzeme yapılacak bir konu değildir. Daha önce bu malzemeyi kullanmaya kalkan Sarkozy'nin sonu pek hayırlı olmadı” demişti.