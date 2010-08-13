Ankara'da korkunç cinayet

T24- Etlik’teki bir gecekonduda birlikte yaşadığı kadını, kendisini aldattığı şüphesiyle 3 gün boyunca işkence edip öldürdüğü öne sürülen zanlı ile zanlının eşi gözaltına alındı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Çorum’da yaşayan ve yaz aylarında inşaatlarda çalışmak için Ankara’ya gelen evli ve 3 çocuk babası Erdal A. (36), yaklaşık 3 ay önce bir çocuk annesi Ayşe K. (42) ile tanıştı.

Ayşe K.ile Etlik Mehtap Caddesi’ndeki bir gecekonduda birlikte yaşamaya başlayan Erdal A, Çorum’un Sungurlu ilçesinde kalan resmi nikahlı eşi G.A’yı (36) telefonla arayarak çocukları yanına göndermesini istedi.

İddiaya göre G.A, eşi Erdal A’ya, "Beni bırakma. Kumayla yaşamaya razıyım" diyerek, 3 çocuğunu alıp Ankara’ya geldi. G.A, bir oda ve salonu bulunan gecekonduda, eşi ve birlikte yaşadığı kadının yanında kalmaya başladı.

Bir süre sonra "Çocuk bakmaya gidiyorum" diyerek bazı geceler eve gelmeyen Ayşe K’nin kendisini aldattığından şüphelenen Erdal A, 3 gün önce, cep telefonuna gelen mesajları okuduktan sonra birlikte yaşadığı kadınla tartıştı.

İddiaya göre, Ayşe K’yi eve hapseden Erdal A, 3 gün boyunca kadına işkence etti. Başını duvara vurup kemerle döverek Ayşe K’nin ölümüne neden olduğu iddia edilen zanlı, kadını yatağa yerleştirdi ve eşiyle birlikte evi temizledi.

Daha sonra 155 polis imdat hattını arayan Erdal A, birlikte yaşadığı kadını öldürdüğünü söyledi. Gece saat 23.00 sularında olay yerine giden güvenlik güçleri, Ayşe K’nin dün öğleye doğru yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis, zanlının, ölen kadını, altına bir keçe sererek yatağa yerleştirdiğini, yatağın nevresimlerini değiştirip, eski nevresimleri eşine yıkattığını belirledi. Güvenlik güçleri Ayşe K’nin ayaklarının kemer tokasıyla delindiğini, başında ve vücudunda ise yara izleri bulunduğunu tespit etti. Ayşe K’nin vücudundaki bazı yaraların zanlının eşi tarafından bandajla sarıldığını belirlendi.

Erdal A. ve eşi G.A’yı gözaltına alan polis, biri öldürülen kadına ait 4 çocuğu, Çocuk Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim etti. G.A’nın para karşılığı bakmak için eve aldığı bir çocuk ise annesine teslim edildi.