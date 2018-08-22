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Ankara'da kısa devre yapan elektrik telleri korku yarattı

ANKARA (DHA) - ANKARA'nın Keçiören İlçesi'nde kısa devre yapan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korku yarattı

22 Ağustos 2018 13:25

ANKARA (DHA) - ANKARA\'nın Keçiören İlçesi\'nde kısa devre yapan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korku yarattı.
Olay, gece saatlerinde Keçiören Atapark Mahallesi\'nde meydana geldi. Elektrik tellerinin birbirine çarpmasıyla oluşan patlama sesleri sonrası kıvılcımlar, geceyi aydınlattı.  Mahalle de korkuya neden olan patlama sesleri, vatandaşları tedirgin etti. Yaşanan olay bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, aynı olayın geçtiğimiz günlerde de yaşandığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

-Patlama sesleri
-Kıvılcım oluşması

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