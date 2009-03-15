Ankara'da kim önde gidiyor?

Yerel seçimler yaklaşırken, Ankara’da AKP ile CHP arasındaki yarış başa baş giderken, Diyarbakır’da DTP ile AKP arasındaki fark 36 puana çıktı.



EFG İstanbul Menkul Değerler tarafından Adil Gür liderliğindeki A&G Araştırma Şirketi’ne yaptırılan ankette,7-8 Mart arasında Ankara’da 2 bin 437, Diyarbakır’da 2 bin 428 seçmene “29 Mart yerel seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz” diye soruldu. Anketin sonuçları şöyle:



Ankara



Türkiye’nin toplam nüfusunun yüzde 6.4’ünü barındıran başkentte, AKP adayı Melih Gökçek ile CHP adayı Murat Karayalçın arasındaki yarış baş abaş hale geldi. Ankete göre Gökçek’in oy oranı yüzde 32.8’i, Karayalçın’ın yüzde 27.6, MHP adayı Mansur Yavaş’ınki de yüzde 25.1 olarak hesaplandı. Seçmenlerin yüzde 11.4’ü de kararsız olduklarını söyledi. Kararsız oylar, adaylara dağıtıldığında ise oy oranları şöyle:



AKP yüzde 37, CHP yüzde 31.2 ve MHP yüzde 28.3. AKP Başkent’te önde gitmesine rağmen, 2004’teki yerel seçimlere ve 2007’deki genel seçimlere göre oylarda düşüş yaşıyor.



2004’teki yerel seçimlerde, AKP oyların yüzde 55.1’ini, CHP yüzde 12.6’sını ve MHP ise yüzde 4.6’sını almıştı. 2007 genel seçimlerinde ise oy oranları şöyleydi: AKP yüzde 47.5, CHP yüzde 28 ve MHP yüzde 15.2



Diyarbakır



Türkiye nüfusunun yüzde 2’sini barındıran Diyarbakır’da ise AKP ile DTP arasındaki fark gittikçe açılıyor. A&G anketine göre DTP adayı Osman Baydemir oyların yüzde 57.5’ini alırken, AKP’nin adayı Kutbettin Arzu’nun oy oranı ise yüzde 21’de kalıyor. Kararsızların oranı ise yüzde 20. Kararsızlar dağıtıldığında ise DTP’nin oranı yüzde 72.1, AKP’nin oranı ise yüzde 26.3’e çıkıyor.



Diğer partiler ise yüzde 1.6’da kalıyor. 2004’teki yerel seçimlerde AKP oyların yüzde 35’ini, DEHAP-SHP koalisyonu ise yüzde 58.3’ünü almıştı. 2007 genel seçimlerinde ise oylar şöyleydi: AKP yüzde 40.9, DTP yüzde 47.

