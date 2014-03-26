Ankara'da kilidi MHP mi çözecek?

Radikal gazetesi yazarı Ömer Şahin, yaklaşan 30 Mart yerel seçimleri öncesi Ankara'da CHP adayı Mansur Yavaş ve AKP'nin mevcut belediye başkanı ve adayı olan olan Melih Gökçek arasındaki yarışın sonucunu MHP seçmenin etkileyeceğini öne sürdü. "Ne AKP ne de CHP eski oylarıyla seçimi kazanamaz" diyen Şahin, "Gökçek’e de Yavaş’a da ‘içerden’ bazı itirazlar olmuştu. Kırgınlıklar sandığa fazla yansımaz. Fire düşük kalır. O yüzden kilidi açacak anahtar MHP seçmeninin elinde görülüyor" ifadesini kullandı.

5 yılı ilçe, 20 yılı büyükşehir tam 25 yıldır Ankara'da başkanlık görevi yürüten Melih Gökçek'in işinin bu seçimde eskisi gibi kolay olmayacağını belirten Şahin, "artık karşısında ‘öteki’ mahalleden birisi yok" dedi. Şahin, "CHP, MHP’nin önceki dönem adayı Mansur Yavaş’la Ankara’da sahneye çıkınca bütün ezberler bozuldu. Ankara, 20 yıl sonra ‘sağ-sol’ kavgasının yaşanmadığı ve ikinci tercihlerin öne çıktığı bir seçim yaşıyor" diye konuştu.

Ömer Şahin'in Radikal gazetesinde "Ankara'da anahtar parti MHP" başlığıyla yayımlanan (26 Mart 2014) yazısı şöyle:

Ankara'da Gökçek'e karşı aday olan Yavaş yarışa ortak oldu. Kilidi açacak anahtar MHP seçmeninin elinde. Birinci belki fotofinişle belli olacak. Kıran kırana mücadele sandığı mahkemeye taşıyabilir.

Melih Gökçek bir siyaset fenomeni. Dile kolay 5 yılı ilçe, 20 yılı büyükşehir tam 25 yıldır ‘başkan’. Bir nesil onun dağıttığı oyuncak ve toplarla büyüdü. Kendisini CHP’yle mücadeleye adamış bir ‘soldozer’. Gezi performansıyla Başbakan’dan sonra muhaliflere sesi en fazla çıkan ikinci isim olmayı başardı. Siyaset sihirbazı ve kendi rekorunu egale etmek için son kez bir beş yıl daha istiyor. Ancak Melih Bey’in işi eskisi kadar kolay değil çünkü karşısında ‘ öteki’ mahalleden birisi yok.

Rakibi ne Karayalçın ne de ‘solcu, komünist’ diye suçlayacağı bir isim. CHP, MHP’nin önceki dönem adayı Mansur Yavaş’la Ankara’da sahneye çıkınca bütün ezberler bozuldu. Ankara, 20 yıl sonra ‘sağ-sol’ kavgasının yaşanmadığı ve ikinci tercihlerin öne çıktığı bir seçim yaşıyor. Ankara’da anahtar parti MHP. Öyle bir yarış ki belki de şampiyon fotofinişle belirlenecek. Ya da sonuçları birkaç gün sonra ancak öğrenebileceğiz.

‘Yavaş Gardaşım Yavaş’

Ankara’da bütün hesapların içine MHP’yi katmak gerek. MHP adayı Mevlüt Karakaya aylardır sahada çalışıyor. Yarışın iki isme indirgenmesine de tepkili. Buna karşın kime sorsanız Ankara için ‘Gökçek-Yavaş’ rekabetini söyler size. Ankara, Orta Anadolu’nun prototipi. ‘milliyetçi-muhafazakâr’ seçmen kitlesi ağırlıkta. Gökçek, RP adayıyken bile ANAP-DYP-MHP seçmenlerinin oyuyla kazanmıştı. Ankara’da orta sağ ve milliyetçi oyları alan başkan seçiliyor. Solun maksimum yüzde 35 oyu var. CHP’nin Mansur Yavaş tercihinde bu gerçeği göz ardı etmemek gerekiyor. Gökçek, parti içi kırgınlıkları azaltsa ve peş peşe açılışlar yapsa da zorlu bir rakiple yarışacak. Karşısında ne kadar polemik, kavga istese de topa girmeyen bir rakip var. Gökçek de projeleriyle öne çıkma niyetinde. ‘Mega projeleri’ var. İlk göze çarpanlar yerli Disneyland ‘Ankapark’ ve boğaz görünümlü ‘KanalAnkara’ projeleri. Gökçek,köprülü kavşak ve rekreasyon alanlarında iddialı. Şurası da bir gerçek: Yüz binin üzerinde insana düzenli yapılan sosyal yardımlar Gökçek’i hep güçlü kıldı. Rakipleri de bu yardımların kesilmeyeceği sözünü

veriyor ‘Yavaş Gardaşım Yavaş’ sloganıyla yola çıkan Mansur Yavaş’ın en büyük projesi ‘Melih Gökçek’ten kurtulmak’. Gökçek karşıtı oyları toplamak ilk hedefi. MHP, BBP tabanına çok sıcak ve oradan isimler ‘gönüllü’ olarak çalışıyor. Beypazarlı yani ‘yerli’ olması da avantajlar arasında. CHP, metropollerde güçlü olsa da kırsalda belirgin şekilde AK Parti ve MHP ağırlığı var. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun bozkurt işareti yapması bu kitleye simgesel bir mesajdı. Yavaş, kavgaya girmeden ve ideolojik tartışmalardan uzak bir kampanya götürüyor. Gökçek ile proje yarıştırma derdinde görülmüyor. Su parasını ucuzlatma ve pahalı ithal ağaçların yerine yerli ağaç üretimi sözü veriyor AK Parti Ankara’da Türkiye ortalamasında oy alıyor. Ankara seçimlerinde Gökçek’in geçen dönem aldığı yüzde 38 yeterli olmayabilir. İpi göğüslemek için yüzde 40-45 bandında bir oy zorunlu görülüyor. Ne AK parti ne de CHP eski oylarıyla seçimi kazanamaz. Gökçek’e de Yavaş’a da ‘içerden’ bazı itirazlar olmuştu. Kırgınlıklar sandığa fazla yansımaz. Fire düşük kalır. O yüzden kilidi açacak anahtar MHP seçmeninin elinde görülüyor.

İlçelerde kıran kırana yarış

Ankara’da seçimin cazibe merkezi Keçiören. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın evi burada olduğu için simgesel önemi var. Ayrıca Gökçek’in ilk belediye başkanlığı yaptığı yer de burası. Keçiören, 12 Eylül öncesinden bugüne ‘ülkücü’lerin en güçlü olduğu ilçe. Keçiören’de Gökçek’in ‘belalısı’ eski AK Partili başkan Turgut Altınok aday. MHP ve AKP’den seçilen Altınok, ‘kaset’ skandalıyla son gün adaylıktan çekilmişti. Altınok BBP’den aday oldu. Keçiören’de şansı çok yüksek görülüyor. Bunu gören AK Parti’nin Ankara mitingini Sincan yerine Keçiören’de yapması boşuna değil. Mahallesinde seçim yenilgisi tatmak istemeyen Başbakan, bununla yetinmedi mitingden bir gün sonra Keçiören’de tur attı, gece mitingi bile yaptı. Altınok ile Yavaş’ın siyasi köken akrabalığı kimi seçmende işbirliği havası da doğurmuş. Son günlerde ‘keçiören’de Altınok, Büyükşehir’de Altıok’ sözleri daha çok duyulur oldu. MHP’nin güçlü olduğu ilçede CHP’de aradan sıyrılmaya çalışıyor. Ancak, AK Parti’ye karşı CHP ve MHP’li seçmenin Altınok’a yöneldiği söyleniyor.

CHP rekor peşinde

Çankaya, Türkiye’nin en büyük ilçesi. Burada seçim neredeyse prosedürden ibaret. CHP, kimi aday gösterse kafadan başkan görülüyor. Sonuç bu kadar garanti görülünce haliyle ‘deve dişi’isimler bile gözünü buraya dikiyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, böylesi garanti ve gözde bir yeri genç bir adaya emanet etti. Babası da eski başkan olan Alper Taşdelen, eğitim ve ilişki yönetimiyle de öne çıkıyor. Mansur Yavaş’ın oylarını arttıracak skor için çabalıyor. AK Parti de yine genç neslin parlak isimlerinden birisini, Barış Aydın’ı sahaya sürdü. Şansı yok dense bile Aydın gece-gündüz çalışıyor. O da Gökçek’in oylarını yükseltmek için çabalıyor.

AK Parti için herkesin ‘banko’ gördüğü tek yer Altındağ. Başkan Veysel Tiryaki, partililerin gözde isimlerinden. İsmi ‘joker’ olarak diğer ilçelerde geçse de üçüncü kez Altındağ’dan aday oldu. Mamak’ta AK Parti’nin öncelikli rakibi CHP görülüyor. Sincan, iktidarın oy deposu. MHP, AK Parti’nin iki dönem önceki başkanını aday göstererek sürpriz yaptı. Sincan’da MHP’nin sıçrama yapacağı kesin ama bunun seçimi kazanmaya yetmeyebileceği söyleniyor. Etimesgut ise 3’lü yarışa sahne olan bir ilçe. MHP’li başkan yine güçlü. AK Parti ‘yerli’ bir isimle yarışa ortak oldu, CHP’nin de ilçede oyları yüksek. MHP’nin AK Parti ile yarıştığı Etimesgut ve Gölbaşı’nda bir adım daha önde olduğu görüşü yaygın. Yenimahalle’ye gelince. CHP’nin burada kendisini muhafazakârlara da sevdirmiş bir başkanı var. Fethi Yaşar, tam bir halk adamı. AK Parti’den aldığı belediyeyi bırakmaya niyeti yok gibi. Son seçimde CHP’ye çıkan 45 bin oy yasa değişikliği ile başka ilçelere kaydırıldı ama buna rağmen yarışın favorisi görülüyor.

Başbakan’ın riski görüp gece yarısı mitingi yaptığı ikinci yer burası oldu. Yenimahalle yarışının güçlü bir ortağı daha var. MHP adayı Devran Kutlugün sahaya erken çıkmanın avantajıyla kendisine güveniyor ve pes etmeye niyetli görünmüyor. Kürtlerin etkisi az. Şehir merkezinden uzaklaştıkça kırsalda AK Parti’nin gücü daha da belirginleşiyor. CHP Ayaş, Elmadağ gibi ilçelerde güçlü. AK Parti ve MHP ise her ilçede yarışıyor. Ankara, Kürt seçmenin siyasete etkisinin en az olduğu kentlerden. Kürtlerin yoğun yaşadığı Haymana’da DP adayı iddialı. ‘Öteki’ denilen parti seçmenlerinin büyükşehirde ‘ikinci tercih’lerine yöneleceğini söyleyebiliriz.