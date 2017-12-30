Ankara'da KHK açıklamasına polis izin vermedi

ANKARA, (DHA)- ANKARA Sakarya Caddesi\'nde OHAL ve KHK\'lara ilişkin basın açıklaması yapmak isteyen Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyelerine polis izin vermedi. Polis müdahalesinin ardından sendika önüne gelerek açıklama yapan Başkan Mehmet Balık, \"Bu KHK’ların bir hukuk devletine uygun olması düşünülemez\" dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık ve üyeler, OHAL ve KHK\'lara ilişkin basın açıklaması yapmak için Sakarya Caddesi\'nde toplandı. Sendikacıların açıklama yapmasına izin vermeyen polis, gruba müdahale ederek, bölgeden uzaklaştırdı. Polis müdahalesi ardından sendika binası önüne gelen Genel Başkan Mehmet Balık ve üyeler, basın açıklamasını burada yaptı. Mehmet Balık, konuşmasında KHK\'ları eleştirerek şunları söyledi:

\"Bu KHK’ların bir hukuk devletine uygun olması düşünülemez. Siyasal iktidarı, mevcut Anayasa\'ya da uluslararası hukuka da açıkça aykırı olan KHK\'lar konusunda geri adım atmaya çağırıyoruz ve Meclis yetkilerini KHK\'larla işletmesini ve devretmesini kabul etmiyoruz. Tüm yurttaşlarımıza ve demokrasiden yana olan herkese çağrımızdır; Siyasal iktidarı, bu yanlış uygulamalardan vazgeçmeye davet ediyoruz; emekçileri ve yurttaşlarımızı da bu KHK\'lara karşı mücadele etmeye çağırıyoruz.\"



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