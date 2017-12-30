T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'da KHK açıklamasına polis izin vermedi

ANKARA, (DHA)- ANKARA Sakarya Caddesi'nde OHAL ve KHK'lara ilişkin basın açıklaması yapmak isteyen Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyelerine polis izin vermedi

30 Aralık 2017 20:03

ANKARA, (DHA)- ANKARA Sakarya Caddesi\'nde OHAL ve KHK\'lara ilişkin basın açıklaması yapmak isteyen Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyelerine polis izin vermedi. Polis müdahalesinin ardından sendika önüne gelerek açıklama yapan Başkan Mehmet Balık, \"Bu KHK’ların bir hukuk devletine uygun olması düşünülemez\" dedi.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık ve üyeler, OHAL ve KHK\'lara ilişkin basın açıklaması yapmak için Sakarya Caddesi\'nde toplandı. Sendikacıların açıklama yapmasına izin vermeyen polis, gruba müdahale ederek, bölgeden uzaklaştırdı. Polis müdahalesi ardından sendika binası önüne gelen Genel Başkan Mehmet Balık ve üyeler, basın açıklamasını burada yaptı. Mehmet Balık, konuşmasında KHK\'ları eleştirerek şunları söyledi:
\"Bu KHK’ların bir hukuk devletine uygun olması düşünülemez. Siyasal iktidarı, mevcut Anayasa\'ya da uluslararası hukuka da açıkça aykırı olan KHK\'lar konusunda geri adım atmaya çağırıyoruz ve Meclis yetkilerini KHK\'larla işletmesini ve devretmesini kabul etmiyoruz. Tüm yurttaşlarımıza ve demokrasiden yana olan herkese çağrımızdır; Siyasal iktidarı, bu yanlış uygulamalardan vazgeçmeye davet ediyoruz; emekçileri ve yurttaşlarımızı da bu KHK\'lara karşı mücadele etmeye çağırıyoruz.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHA ANKARA Sakarya CaddesiKHKBirleşik Kamuİş Konfederasyonu üyelerineBaşkan Mehmet BalıkKHKlarınBirleşik Kamuİş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet BalıkOHALSakarya CaddesiSendikacıların açıklamaPolisGenel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24