Ankara'da kendisini insan sananlar var: 5 köpek yakıldı!

Ankara'da geçen hafta bir kişinin sokak köpekleri tarafından parçalanarak öldürüldüğü yönündeki haberler üzerine kimliği belirsiz kişiler sahipsiz 5 köpeği yakarak öldürdü!



radikal.com.tr'nin haberine göre; hayvan hakları savunucuları tarafından Ankara'nın Etimesgut ilçesinde çekilen yakılarak öldürülmüş 5 sokak köpeğinin fotoğrafları internet sitelerinde yayınlanınca konu sosyal medyanın gündeminde ilk sıraya yerleşti.

Hayvan hakları savunucuları gün boyu #Ankaradakopekleriyakiyorlar başlığı altında Twitter'da tepkilerini dile getirirken başta sıkı bir Twitter kullanıcısı olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek olmak üzere hiç bir yetkiliden iki gün önce meydana geldiği anlaşılan olayla ilgili açıklama gelmemesi dikkat çekti.

Olayın duyulması üzerine Etimesgut Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar, "İran uyruklu kişinin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndan çıkmamışken bu şekilde kamuoyuna sunulmasını kınıyoruz. Köpekler, kendilerine zarar verilmediği sürece insanlara saldırmaz. Konuyla ilgili emniyet ve belediye görevlilerinin acilen inceleme başlatmasını istiyoruz" diye konuştu.