Ankara'da kaza: 2 çocuk hayatını kaybetti

Ankara'nın Kazan İlçesi yakınlarında bir otomabilin takla atması sonucu meydana gelen kazada anne ile biri 3 aylık, diğeri 3 yaşındaki iki kızı hayatını kaybetti. Kazada otomobili kullanan baba ise yaralandı.

Ankara'nın Kazan İlçesi'nde yaşayan Uçar Ailesi, 3 aylık kızları Belinay'ı doktor kontrolü için kent merkezine götürdü. Uçar ailesi bugün otomobille dönerken, Kazan İlçesine 2 kilometre mesafede kaza meydana geldi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, özel bir şirkette çalışan 40 yaşındaki Bilal Uçar'ın kullandığı 06 N 9331 plakalı otomobil, D 750 Karayolu'nda aniden orta refuja girerek takla atmaya başladı. Otomobilin taklalar atması sırasında arka koltukta oturan anne 35 yaşındaki Özcan Uçar ile 3 aylık kızı Belinay araçtan fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

kazada ailenin diğer kızı 3 yaşındaki Ayşesu ise kaldırıldığı Kazan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Otomobili kullanan baba Bilal Uçar ise emniyet kemeri takılı olduğu için kazadan yaralı olarak kurtuldu. Bilal Uçar önce Kazan, daha sonra da Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sırasında okulda bulunan ilkokul 3'ncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Ahmet Eray'a ise acı haberin henüz verilmediği bildirildi. Ailenin 10 yıl önce Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gelerek yerleştikleri belirtildi. Anne Özcan Uçar ile çocukları Ayşesu ile Belinay'ın cenazelerinin yarın Gaziantep'in Nurdağı İlçesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

Öte yandan çevre sakinleri olayın meydana geldiği aynı noktada daha öncede ölümlü trafik kazalarının meydana geldiğini, korkuluk olmaması nedeniylede kaza risklerinin arttığını bildirdi.