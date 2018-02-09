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Ankara'da kaza: 1'i ağır 5 yaralı

Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı, 1’i ağır 5 kişi yaralandı

09 Şubat 2018 14:31

Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM (Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Kızılcahamam ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı, 1’i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza bugün sabah saatlerinde Ankara- İstanbul D-750 karayolu Kızılcahamam- Çankırı\'nın Çerkeş ilçesi yol ayrımındaki Berçin Deresi Köprüsü çıkışında meydana geldi. Çerkeş yönüne giden Ahmet Yatak (43) yönetimindeki 06 BZ 7344 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Yatak ile araçta bulunan Galip Yatak (53), Bayram Gezer (56), Recep Gezer (61) ve Mehmet Çetin Gürbüz yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kızılcahamam Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan Galip Yatak’ın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

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