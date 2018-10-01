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Ankara'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

BEYPAZARI (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

01 Ekim 2018 20:43

BEYPAZARI (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı Hürkent kavşağında sabah saatlerinde meydana geldi. Mustafa Tokgöz yönetimindeki 55 ADY 28 plakalı hafif ticari araç, Hürkent kavşağında Emin Ruhi Güven’in (84) kullandığı otomobille çarpışarak, 10 metrelik şarampole yuvarlandı. 112 Acil Servis ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Güven ve Tokgöz, Beypazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Emin Ruhi Güven, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer araç sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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