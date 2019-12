-Ankara'da kayıt parası şikayeti yok ANKARA (A.A) - 17.09.2011 - Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Kamil Aydoğan, önceki senelerde kayıt parasıyla ilgili müdürlüğün internet sitesine çok fazla şikayet geldiğini anımsatarak, "Bu yıl hiç şikayet gelmedi. Kayıt parası sendromu bu sene yaşamadık, bundan sonra da yaşamayacağız'' dedi. Ankara'da her yıl her yıl bin yeni derslik oluşturmayı hedeflediklerini belirten Aydoğan, ''Bu hedefi şimdiye kadar aksatmadan götürdük. Bu yıl içerisinde 47 okul açacağız ve eğitim öğretime bin 16 derslik kazandıracağız. Böylece hedefimize bu yıl ulaşmış olacağız'' diye konuştu. Bunun sağlanmasında hayırsever katkısının önemine işaret eden Aydoğan, hayırseverlerden her yıl 100 milyon TL değerinde katkı aldıklarını söyledi. Derslik açığının, okul öncesi eğitim kurumlarında ve bazı bölgelerdeki ilköğretim okullarında olduğunu belirten Aydoğan, ''Özellikle Keçiören, Pursaklar ve Sincan'da her türden okulda dersliğe ihtiyaç var. Yeni ders yılı başlarken dersliklerin tamamlanması gerekiyor. Mevcutların onarılması gerekiyor, 500'e yakın okulumuz onarımdan geçiyor, bunlar bitme aşamasında. Yeni eğitim öğretim yılı başında bitmiş olacak'' diye konuştu. Başkentte yaklaşık 900 bin öğrenci olduğunu ifade eden Aydoğan, toplam bin 300 okulda, 50 bin civarında öğretmenin de görev yaptığını söyledi. Aydoğan, 3 yıl sonra derslik başına düşen öğrenci sayısını 30'un altına düşürmeyi hedeflediklerini anlatarak, ''Geçen seneden beri aksamayan bu hedeflerimiz gerçekleştiği zaman Ankara'da derslik başına öğrenci sayısı 30'un altına düşecek'' diye konuştu. Ankara'da ilköğretimde okullaşma oranının yüzde 100 olduğunu söyleyen Aydoğan, ''Okula gitmeyen bir tane dahi çocuğumuz olsa biz onu hemen fark ediyoruz ve peşine düşüyoruz. Bütün ilçe milli müdürlükleri bünyesinde bu işle ilgili çalışan ekiplerimiz var. Ankara'da bütün çocuklarımız okula gidiyor'' dedi. Başkentte eğitim alanında şu anda en büyük sorunun hizmetli eksikliği olduğunu belirten Aydoğan, ''Onu da bakanlığımızın, il özel idaresinin sağladığı kaynaklarla, hizmet satın alma yoluyla bir kısmını çözüyoruz. Başka kurumlardan milli eğitime nakledilecek personel var, onlarla beraber bu yıl bu sorunun çözüleceğini düşünüyorum. Şu anda en büyük sorunumuz hizmetli eksikliği ve temizlik sorunu'' diye konuştu. Aydoğan, bin 500 okul müdürüyle toplantı yaptığını anımsatarak, ''Onlara sordum elektrik, su, doğalgaz, yakıt borcu olan ve bizim ödemediğimiz okul var mı? dedim. Bir tane kişi el kaldırmadı. Şu anda biz, yakıt, elektrik, su yönünden okullarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hiçbir şekilde okulumuza yük olmuyoruz. Devlet karşılıyor bunları'' dedi. Okullara kayıtta para istenmemesi gerektiğini vurgulayan Aydoğan, bu konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in yayımladığı genelgenin etkili olduğunu söyledi. Sadece bir iki okuldan ihbar aldıklarını anlatan Aydoğan, bu okullara müfettiş gönderildiğini ve çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Aydoğan, ''Okul müdürlerimiz gerçekten bu konuda duyarlı davrandı. Aldığım en küçük ihbarı değerlendirdim. Bizim internet sitemize çok fazla şikayet gelirdi. Bu yıl hiç şikayet gelmedi. Kayıt parası sendromu bu sene yaşamadık, bundan sonra da yaşamayacağız'' diye konuştu. Ankara'daki okulların ders saatleri içerisinde park olarak kullanılmadığının altını çizen Aydoğan, okulların mahallenin okulu olduğunu söyledi. Okulları mahallelinin hizmetine açmak, sunmak yönünde gayret göstereceklerini kaydetti. Ankara'da yaklaşık 3 bin 500 okul servis aracı 19 Eylül'den itibaren trafiğe çıkacak ve öğrencileri taşıyacak. Yetkililer, okulların açılması nedeniyle başkentte trafik yoğunluğunun artabileceğini ve bu nedenle vatandaşların mümkün oldukça toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini öneriyor.