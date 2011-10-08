Ankara'da Karembeu 'güzelliği'



T24 - Ünlü manken, işkadını, Fransız futbolcu Christian Karembeu’nun eski eşi Adriana Karembeu, ortağı olduğu güzellik merkezi zincirinin şubesini Ankara’da açtı.







23 ülkeye bakım ürünü satan olan Karembeu’nun firması, 2012 sonuna kadar Türkiye’ye yayılmayı amaçlıyor.

Türk kadınının ayrı bir fizyolojisi olduğunu, kadınların vücutlarına sürekli bakması gerektiğini belirten Karembeu, güzellik sırrının uykusunu tam almaktan ve sağlıklı beslenmekten geçtiğini söylüyor. Uluslararası İnsan Hakları Kurumu’nun iyi niyet elçisi Karembeu, 126 santimetrelik bacak boyuyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişti.











