-ANKARA'DA KARA KARŞI MÜCADELE ANKARA (A.A) - 29.01.2011 - Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Başkentte sabaha karşı başlayan ve devam eden kar yağışına karşı çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, büyükşehir belediyesi ekiplerinin, kar yağışı sonrasında şehir içi ulaşımın aksamaması için Başkent'in merkezi yerlerinde ve kritik noktalarda hazır bekletilen karla mücadele araçları ile yağan karın anında temizlendiği belirtildi. Karla mücadele amacıyla oluşturulan ekip ve ekipmanların, meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda, şehrin çeşitli noktalarında görevlendirildiği ifade edilen açıklamada, araç parkından da yağış durumuna göre araçların yönlendirildiği bildirildi. Açıklamada, araçların, özellikle havaalanı yolu Hasköy, Kepekli Konya Yolu, Cinnah Caddesi, Atatürk Bulvarı, Yenimahalle Şentepe, Keçiören ve Mamak'ta yağış anında bekletildiği, bu bölgelerde kar yağışı sonucu meydana gelmesi muhtemel olumsuz koşulların önlendiği, kar yağışı ile birlikte meydana gelecek buzlanmaya karşı da her türlü önlemin alındığı, 62 adet özel donanımlı kar küreme aracı (Unimog), 27 adet greyder, 20 adet kamyon, 31 adet loder, 26 adet dozer ve 662 personel ile mücadelenin devam ettiği, kar yağışı süresince 24 saat 3 vardiya halinde mücadelenin sürdürüleceği bildirildi. Büyükşehir Belediyesinin, 130 tonluk 1 adet tuz silosu ve 1 adet tuz solisyonu hazırlama tesisine sahip olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlara yer verildi: ''Başkentin ana cadde ve bulvarları ile otobüs ring yolları, genişliği 12 metreden büyük sokaklar ile kaldırımlar Büyükşehir Belediyesi görev alanında bulunuyor. Şu anda kapalı herhangi bir yol bulunmamaktadır. Kar ve buz temizleme ekipleri, araç ve yaya trafiğinin kış koşullarından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmektedir. Metropol ilçelerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil olan ilçe ve beldelerde de karla mücadele çalışması yürütülmekte, ara sokaklardaki çalışmalar ise ilçe belediyelerinin görev alanındadır. Vatandaşlarımız ana cadde, bulvar ve otobüs yollarıyla ilgili her türlü şikayetlerini 153 numaralı Mavi Masa'ya 24 saat boyunca iletebileceklerdir.''