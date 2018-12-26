Ankara'da kar yaşamı zorlaştırdı

Ankara, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Yer yer 15 santime ulaşan kar, kentte yaşamı zorlaştırdı.



Ankara\'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, bugün sabah saatlerine kadar devam etti. Gece boyunca zaman zaman tipi şeklinde yağan kar ile birlikte Başkent beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı. Kar, kentte yaşamı zorlaştırdı. Sabah, beyaz örtüye uyanan Ankaralılar, araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizlemeye çalıştı. Kar ulaşımda aksamalara yol açtı. Özellikle karla kaplı ara sokaklarda araçlar güçlükle ilerledi. Bazı araçlar kayarak yoldan çıktı, hasarlı kazalar meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, özellikle bulvarlarda ve caddelerde tuzlama çalışması yaptı. Beyaz örtüyle kaplanan Ankara, drone ile havadan görüntülenirken, güzel görüntüler de ortaya çıktı.



Görüntü Dökümü:

-Çocuk parkında yürüyenlerden görüntü

-Park halindeki araçlardan görüntü

-Şehirden drone görüntüsü

-Kar küreme çalışması

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)