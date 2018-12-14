Ankara'da kar yağışı kenti beyaza bürüdü

Ankara\'da dün gece saatlerinden başlayan ve sabaha karşı etkisini artıran kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.

Ankara\'da dün gece başlayan hafif kar yağışı, sabaha karşı başta yüksek kesimler olmak üzere birçok bölgede etkisini artırdı. Sağanak sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü, park halindeki araçlar karla kaplandı. Yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, karayolları ve belediye ekipleri ana arterlerde tuzlama çalışması yaptı. Ankara\'daki 1 günlük kar tatilini fırsat bilen çocuklar kartopu oynayarak eğlenirken, bazıları da evcil hayvanları ile parklarda gezerek vakit geçirdi.

Kar yağışı sonrasında Gölbaşı ilçesindeki Mogan ve Eymir gölleri çevresinde kartpostallık görüntüler oluştu.





Görüntü Dökümü:

-Parklardan görüntü

-Kardan görüntü

- Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı Havadan Dron Görüntüsü

- Gölbaşı Havadan Dron Götüntüsü

- Gölbaşı Şehir Parkı Dron Görüntüsü

- Gölbaşı Parklardan Detay Görüntü

-Vatandaşlar İle ropertaj

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM-Mehmet DEMİR/ GÖLBAŞI, (ANKARA), (DHA)-