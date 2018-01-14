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Ankara'da kar yağışı başladı

Kemal ÇELEN/AYAŞ (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Ayaş ilçesinde başlayan kar yağışı ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı

14 Ocak 2018 15:11

Kemal ÇELEN/AYAŞ (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Ayaş ilçesinde başlayan kar yağışı ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı.
Sabah saatlerinde Ayaş ilçesi Ayaşbeli ve Atderesi mevkilerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Karayolları ekipleri, kar küreme araçlarıyla ilçenin en yüksek mevkilerinde kar küreme ve yol tuzlama çalışması başlatırken tedbirsiz yola çıkan bazı araçların yolda kaldığı gözlendi.
Ankara’nın Dikmen semtinde de öğle saatlerinde karla karışık yağmur yağışı başladı.

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