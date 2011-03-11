-ANKARA'DA KAR TEMİZLEME SEFERBERLİĞİ ANKARA (A.A) - 11.03.2011 - Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan kar yağışının ardından don olayına karşı yollarda tuzlama ve kaldırımlarda biriken karı temizleme çalışmasına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezinden yapılan açıklamada, şiddetli kar yağışının ardından bembeyaz bir görünüme bürünen başkentteki kaldırımlar ve yol kenarlarında biriken karın temizlendiği, yolları genişletme çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi. Kent Estetiği Daire Başkanlığına bağlı 416 kişilik ekiple, kentin öncelikle sık kullanılan merkezi yerlerindeki kaldırımları temizleyen ekipler, soğuk hava nedeniyle buz haline dönmüş kar yığınlarını kürüyor. Başkentlilerin kaldırımlarda rahat ve güven içinde yürüyebilmesi için öncelikle protokol yolu, alt geçitler, yaya üst geçitleri ile hastaneler bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, buz sarkıtlarını da tehlike oluşturmaması için kırıyor. Ekipler yaya üst geçit merdivenlerini de solüsyonla (sıvı tuz) temizliyor. Temizlenen karların kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşındığını belirten yetkililer, çalışmaların hızlı bir şekilde Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki tüm kaldırımlarda devam edeceğini kaydetti. Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler de Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki cadde bulvar ve 12 metreden geniş sokaklardaki tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Havanın soğuması ve don olaylarının yaşanması nedeniyle olası kazaların önüne geçmek için sabah saatlerinden itibaren tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Ana arter, bulvar ve caddelerde herhangi bir sıkıntı bulunmadığını, yolların açık olduğunu ifade eden yetkililer, çalışmaların devam edeceğini bildirdiler.