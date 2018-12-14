Ankara'da kar, kenti beyaza bürüdü

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM- Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI (Ankara), (DHA)- ANKARA\'da dün gece saatlerinden başlayan ve sabaha karşı etkisini artıran kar, kent merkezini beyaza bürüdü.

Ankara\'da dün gece başlayan kar, sabaha karşı başta yüksek kesimler olmak üzere birçok bölgede etkisini artırdı. Yoğun yağışın ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü, park halindeki araçlar karla kaplandı. Yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, karayolları ve belediye ekipleri ana arterlerde tuzlama çalışması yaptı. Ankara\'daki 1 günlük kar tatilini fırsat bilen çocuklar kartopu oynayarak eğlenirken, bazıları da köpekleri ile parklarda gezerek vakit geçirdi.

Bu arada kar yağışı sonrasında Gölbaşı ilçesindeki Mogan ve Eymir gölleri çevresinde kartpostallık görüntüler oluştu.



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