-''ANKARA'DA KAR HAYATI ETKİLEMİYOR'' ANKARA (A.A) - 08.03.2011 - Ankara Valiliği, başkentte kar yağışı nedeniyle genel hayatı olumsuz etkileyebilecek bir durumun bulunmadığını bildirdi. Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, başkentte bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan soğuk ve kar yağışlı havanın etkisini, hafta sonuna kadar aralıklarla sürdüreceği belirtildi. Hava tahmin raporlarından anlaşılan, soğuk ve kar yağışına ilişkin meteorolojik durum ve gelişmelerin, Ankara Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından dikkatle ve aralıksız izlendiğinin ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bugün itibarıyla Ankara'da genel hayatı olumsuz etkileyebilecek herhangi bir durum bulunmamaktadır. Devlet, karayolları ve otoyollarda, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri sorumluluk alanlarında bulunan kent içi yollarda ve köylerde meteorolojik şartlar nedeniyle herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması, kırsal alanda yaşayan vatandaşların genel hayatını etkileyecek ve mağdur edebilecek bir durumun ortaya çıkmaması bakımından Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile İl Özel İdaresinin çok sayıdaki iş makineleri ve personeli, aralıksız olarak kar mücadelesi yapıyor.'' Açıklamada, Ankara merkezinde kent içi ana arterler dışında bazı ara sokaklar ve yüksek kesimlerde, ilçe ve köylerde ise yüksek kesimlerde bulunan bazı grup köy yolları ile yerleşim yerlerinde halen devam eden çalışmalar haricinde, kent içi ana arterler, devlet ve il karayolları ile otoyollarda, genel hayatı olumsuz etkileyebilecek herhangi bir durum bulunmadığı bildirildi.