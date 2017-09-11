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Ankara'da kaldırımda oturanlara silahlı saldırı; 9 yaralı

Saldırıda bazı araçlar da isabet aldı

11 Eylül 2017 02:56

Ankara Keçiören'de yol kenarında oturan kişilere pompalı tüfekle ateş açıldı.

Alınan bilgiye göre, Şenlik Mahallesi Gazeteci Mevlüt Işık Sokak'ta, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilden yol kenarında oturan kişilere pompalı tüfekle ateş açıldı.

Olayda, Abdullah K, Yusuf A, İsmail Y, Sefa K, Murat S, Yusuf S, Burakhan T, Alper T ve Hüseyin S. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, mahalle sakinleri ve olay yerine gelen 112 acil müdahale ekipleri tarafından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırıda bazı araçlar da isabet aldı.

Polis, olayın ardından otomobille kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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