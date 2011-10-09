-Ankara'da kadın cesedi bulundu ANKARA (A.A) - 09.10.2011 - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yol kenarındaki bir çukura bırakılmış kadın cesedi bulundu. Bir ihbarı değerlendiren Gölbaşı Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Haymana karayolunun 2. kilometresindeki Taşpınar Mahallesi mevkisinde, yol kenarındaki bir çukura bırakılmış bir kadın cesedi buldu. Yapılan incelemede karın bölgesi ve sırtından bıçaklanarak öldürülen kişinin 26 yaşındaki Hülya Sütçü olduğu saptandı. Bu arada olayı polise haber veren görgü tanığının, Hülya Sütçü'nün kocası Barış Sütçü tarafından aralarındaki sorunu konuşmak için otomobille bölgeye getirildiğini ve araçtan indikten sonra genç kadının kocası tarafından bıçaklanarak öldürdüğünü iddia ettiği öğrenildi.