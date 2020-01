Ankara'da kaçak tavukçudan savunma: Düğünümüz için kestik!

Ankara’nın en büyük ilçelerinden olan Yenimahalle'de belediye ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda dehşet verici görüntülerle karşılaştı. Şentepe Avcılar Mahallesi'nde tek katlı bir gecekondu içerisinde kaçak kesim yapan tavukçulara baskın düzenlendi.

Çalışanlar, satış yapmadıklarını kendi düğünleri için tavuk alıp kestiklerini iddia ettiler. Kaçak kesimhanenin kapatılacağını öğrenen tavukçular, belediye ekiplerine tepki gösterdi. Bu koşullarda yapılan kesimin halkın sağlığını tehdit edeceğinin söylenmesi üzerine, satıcılar “Ben de yiyorum çocuklarım da yiyor. Bu zamana kadar hiç zehirlenme şikayeti bize gelmedi” diyerek itiraz ettiler.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp’in haberine göre, görüntüleri değerlendiren Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği Başkanı Dr. Sait Koca bu tip ürünlerin vatandaşın sağlığı açısından patlamaya hazır birer bomba niteliğinde olduğunu söyledi.

Ruhsatsız, kesime elverişli olmayan, halk sağlığını tehdit edecek nitelikte gıda üretiminde bulunan, kesim yapılan gecekondu mühürlendi. Gecekondunun duvarında "Genç Tavukçuluk", 'Veresiye Teklif Etmeyiniz' yazıları ile karikatür dikkat çekerken, canlı tavukların bir odaya dolduruldukları; kesilmiş tavukların ise tahta raflar üzerine sıralandığı görüldü.

Tavuk gecekondusu

Gelen ihbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, kesimin tavuk pisliği, kan ve talaş yığınları arasında küçük bir odada yapıldığını gördü. Yapılan incelemelerde ekipler, toptan satın alınan tavukların hijyen kurallarına uyulmadan, sağlıksız koşullarda, ruhsatsız olarak parçalara ayrıldığı ve çeşitli iş yerlerine satıldığını belirledi.

‘Düğünümüz için kestik!’

Çalışanlar, satış yapmadıklarını kendi düğünleri için tavuk alıp kestiklerini iddia ettiler. Kaçak kesimhanenin kapatılacağını öğrenen tavukçular, belediye ekiplerine tepki gösterdi. Bu koşullarda yapılan kesimin halkın sağlığını tehdit edeceğinin söylenmesi üzerine, satıcılar “Ben de yiyorum çocuklarım da yiyor. Bu zamana kadar hiç zehirlenme şikayeti bize gelmedi” diyerek itiraz ettiler.

Sağlıksız koşullarda kesilen tavuklara imha edilmek üzere el koyan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, canlı halde bulunan tavukların da uygun olan bir mezbahaya gönderilmek üzere işlem yapılmasına karar verdi. Kesim yapılan gecekondu mühürlenerek kullanıma kapatıldı.

Halkın sağlığı ile oynayanları affetmeyeceklerini dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle Belediyesi olarak işini düzgün yapan esnafın yanındayız, halk sağlığı ile oynayanların ise karşısında olmaya devam edeceğiz. İşine, mesleğine sahip çıkan ve halk sağlığına önem veren esnaf ile merdiven altı üretim yapan esnaf bir olamaz. Yenimahalle’de kimse halkın sağlığıyla oynayamaz” dedi.

‘Bu insanlar için patlamaya hazır bomba’

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği Başkanı Dr.Sait Koca, vatandaşı, ambalajsız satılan et ve et ürünlerini almamaları konusunda uyararak, "Güvendiğiniz markayı alın. Açıkta satılan hiçbir et ve et ürününü almayın. Çünkü bu hayvanların hangi koşullarda üretildikleri çok önemli" dedi.

Koca, "Bu gibi nerede üretildiği belli olmayan ve sağlığa uygun koşullarda kesilmeyen ürünler, vatandaşın sağlığı açısından patlamaya hazır birer bomba niteliğinde. Çünkü hayvanların hijyenik koşullarda kesilmesi kadar, hangi ortamda yetiştirildiği de çok önemli; bunlar temiz, bakanlık şartlarına uygun tesislerde yetiştirilmedilerse mikrobiyolojik yük dolular yani hem virüsler hem bakterilerle dolular. Yediğiniz an, size ne gibi etki yapacağı belli olmaz, patlamaya hazır bombadır bunlar" dedi.

Köy tavuğu diye çıkma tavuk satıyorlar!

Koca, fotoğraflardan bu tavukların çıkma tavuk yani yumurtadan kesilmiş tavuk olduğunun anlaşıldığını belirtirken, "Bu tavuklar daha sonra 'köy tavuğu' 'organik tavuk' adı altında iki üç kat fiyatla satışa sunuluyor. Vatandaş da gerçekten böyle olduğunu zannediyor. Oysa biz firma olarak çıkma tavuklarımızı, yine kendi tesislerimizde, hijyenik ortamlarda keserek, paketliyoruz ve soğuk hava depolarında Afrika'ya satıyoruz. Bunun fiyatı da normal besi tavuğu fiyatının yarısı kadar oluyor. Çünkü bunların et oranları, diğerlerine göre daha düşük" dedi. Koca, köy tavuğu almak isteyen vatandaşları yine bunu da bakanlık tarafından denetlenen firmalardan almaları konusunda uyardı.

Şüpheniz varsa Alo 174'ü arayın

Yenimahalle İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri ise vatandaşları sağlıklı gıda tüketimi konusunda uyardı. Yetkililer, et ve et ürünleri başta olmak üzere, tüm gıda ürünlerinin ambalajlı olması gerektiğine dikkat çekerek, "Üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bulunmalı. Tarihi geçmiş gıdalar tüketilmemeli. Ayrıca saklama koşullarına uygun olarak, saklanıp saklanmadığına da dikkat edilmeli. Et, süt, yumurta, yoğurt, ayran, tereyağı gibi gıdalar uygun ısılarda saklanmaz ise çabuk bozulur. Dolayısıyla bir ürünün üzerinde etiketi olması yetmez; markette, bakkalda nasıl saklandığı da önemlidir" dediler.

Yetkililer, vatandaşın şüphe duyduğu gıdalar konusunda Tarım Bakanlığı'nın Türkiye'nin her yerinden ücretsiz olarak aranabilen ALO GIDA 174 telefonunu arayarak, ihbarda bulunabileceklerini vurguladılar. Her şikayetin mutlaka değerlendirildiğini belirten yetkililer, vatandaşı "Her tüketici aynı zamanda bir Denetçidir" sloganına uygun olarak, şüphelendikleri konuda ihbarda bulunmaya, bilinçli tüketici olmaya davet ettiler.