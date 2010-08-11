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Yaşam

Ankara'da kaçak otomobil operasyonu

Ankara gerçekleştirilen operasyonlarda,kaçak olduğu bildirilen 6 lüks otomobil ile çok miktarda sigara, cep telefonu ve kredi kartları ele geçirildi.

11 Ağustos 2010 03:00

T24- Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda, yurda kaçak sokulduğu bildirilen 6 lüks otomobil ile çok miktarda sigara, cep telefonu ve kredi kartları ele geçirildi.

Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, gelen istihbaratları değerlendirerek Keçiören ve Altındağ'da, yurda kaçak sokulduğu belirlenen 6 lüks otomobili ele geçirdi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Ntv'nin haberine göre, mali polisin Ulus, Yenimahalle ve Kızılay'daki iş yerlerine yaptığı baskınlarda da gümrük kaçağı bin 660 karton sigara ele geçirildi. Polisin Ulus ve Kızılay'daki iş yerlerine yönelik operasyonunda ise 15 adet değişik marka ve modelde kaçak cep telefonu ile 505 adet güneş gözlüğü ele geçirildi. Kaçakçılık olaylarıyla ilgili olarak 7 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, tefecilik yaptığı iddia edilen bir kişinin iş yerinde de 1 adet POS cihazı, 1 adet dizüstü bilgisayar, farklı kişilerin adına düzenlenmiş ve üzerlerinde şifreleri not edilmiş kredi kartları elde etti.

Söz konusu kişiler hakkında ''Kaçakçılığın men ve takibini'' öngören yasa kapsamında soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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