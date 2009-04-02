Ankara'da itirazlar reddedildi

Ankara İl Seçim Kurulu, CHP ve MHP'nin bazı bölgelerde oy sayım işleminin yeniden yapılmasına yönelik taleplerini oy birliğiyle reddetti.



Alınan bilgiye göre, CHP Ankara İl Başkanlığı ile MHP Altındağ İlçe Başkanlığı, bazı seçim bölgelerine ilişkin sonuçlara itiraz ederek, oy sayım işlemlerinin tekrarlanmasını talep etti.



CHP Ankara İl Başkanı Ali Yıldız başvuru dilekçesinde, "sandık kurullarınca düzenlenen tutanakların ve sandık sonuçlarını gösteren kararların gerçek sonuçları göstermediğini" iddia etti.



CHP'nin itirazını görüşen İl Seçim Kurulu, iddialara ilişkin somut ve nesnel kayıtlara dayalı deliler bulunmadığından oy sayımının tekrarlanması taleplerini reddetti.



MHP Altındağ İlçe Başkanı Yener Keskin de Altındağ belediye meclis üyeliği seçimlerine ait sandık birleştirme tutanaklarında MHP'nin oylarının 30 bin 690 görünürken, İlçe Seçim Kurulunun birleştirme tutanaklarına göre oy sayısının 30 bin 680 olduğunu, MHP'nin 10 oyunun yazılmadığını öne sürdü. Keskin, sandık birleştirme tutanaklarında AK Parti'nin 109 bin 860 oy aldığı belirtilirken, sandık kurulu tutanaklarında bu rakamın 110 bin 179 olarak gösterildiğini, AK Parti'ye 319 oy fazla yazıldığını iddia etti.



Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığı da MHP'nin itirazını ilk olarak Altındağ İlçe Seçim Kuruluna yapması gerektiğini belirterek, başvuruyu oy birliğiyle reddetti.



Partilerin Ankara İl Seçim Kurulunun kararlarına itiraz etmeleri halinde, itirazlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından görüşülecek.



Mamak İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı da CHP ve İP'in Mamak'taki seçim sonuçlarına yaptığı itirazları reddetti.



CHP ve İP, dün Mamak İlçe Seçim Kuruluna başvurarak, oyların yeniden sayılmasını talep etmişti. Mamak İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, yaptığı değerlendirme sonucunda, CHP'nin 2, İP'in ise 1 itiraz başvurusunun reddine karar verdi.



Seçim Kurulu, CHP'nin bir başvurusu üzerine ise Mamak İlçe Belediye Meclis üyeliğine ilişkin birleştirme tutanağında ise düzeltmede bulundu. Kurul, 3218 nolu sandıktaki, CHP'ye ait olması gereken 174 oyun bilgisayara aktarılırken, sehven DTP hanesine yazıldığını belirledi. Belediye meclis üyeliği için CHP'nin oyu, 174 oy ilave edilerek 102 bin 256 olarak tespit

edildi.



Seçim Kurulunun kararında, bu durumun seçim sonuçlarını değiştirecek nitelikte olmaması nedeniyle birleştirme tutanağında herhangi bir değişiklik yapılması gerekmediği de belirtildi.



