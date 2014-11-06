Ankara'da İsrail protestosuna polis müdahalesi

Başkent Ankara'da bir grup, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki sert müdahalesini protesto etmek için İsrail Büyükelçiliği'nin önünde toplandı. Polis, gruba müdahale etti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) üyeleri, İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa baskınını protesto etti, gruptakiler İsrail'in Ankara Büyükelçiliği bahçesine kullanılmış çocuk bezi attı.

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan İHH üyeleri, slogan atıp, Mescid-i Aksa baskınını protesto etti. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filisliler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Grup adına açıklama yapan Zeynel Abidin Özkan, Filistin'den gelen haberleri endişeyle takip ettiklerini söyledi. Özkan, Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ilk kıblesi olduğunu hatırlatarak, "yaşanan olaylara Müslüman halkların ve yöneticilerin sessiz kalmasının İsrail'i cesaretlendirdiğini" belirtti.

İsrail'in yeni birimleri inşa etme bahanesi altında mazlum Filistin halkına ait toprakları gasp ettiğini belirten Özkan, şunları ifade etti:

"Evleri ve ticaret alanlarını yerle bir etmekte. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa kompleksine taciz, ibadete kapatma, ve nihayetinde kirli çizmeleriyle Mescid-i Aksa'nın içine girerek işgal, ibadethaneyi tahrip etme, mihrabı çiğneme ve Kur'an-ı Kerimleri etrafa savurma alçaklığı ve kışkırtmasıyla devam etmiştir. Son olarak ülkemiz yöneticilerine de diyoruz ki: İşgalci İsrail terör örgütüyle gerçekleştirdiğiniz bütün ticari, askeri ve diplomatik ilişkilerinize derhal son verin. Yeni atanan İsrail konsolosunu derhal ülkesine gönderin."

Açıklamada CHP eski MYK Üyesi Savcı Sayan, AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahim Boynukalın, AK Parti Ankara Gençlik Kolları ve Anadolu Gençlik Derneği üyeleri ile Türkiye'de eğitim gören Yemen, Filistin, Bangladeş ve Suriyeli öğrenciler de hazır bulundu.

Polis müdahale etti

Gruptakilerle polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı, yolu trafiğe kapatan gruba polis biber gazıyla müdahale etti. İHH Ankara Sorumlusu Mustafa Sinan ve bazı vatandaşlar biber gazından etkilendi.