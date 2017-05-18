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Yaşam

Ankara'da iş adamının evine kalaşnikoflu saldırı!

Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı

18 Mayıs 2017 11:34

Çankaya'da bir güvenlik firması sahibinin site içindeki evine kalaşnikof silahla ateş açıldı, pompalı tüfekle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmanın ardından saldırganlar kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya'da Yaşamkent'teki bir sitede yaşayan iş adamı Hakan K.'ya ait eve kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından kalaşnikof silahla ateş açıldı.

Habertüğrk'te yer alan habere göre, Hakan K.'nın pompalı tüfekle karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmanın ardından saldırganlar kalaşnikof silahı olay yerinde bırakarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evin bahçesinin girişinde kalaşnikof silah ile çok sayıda boş kovan buldu.

Ekipler, ölen ya da yaralanan olmayan saldırı sırasında binaya çok sayıda mermi isabet ettiğini belirledi.

Hakan K'nın koruma ve özel güvenlik ile prodüksiyon şirketleri bulunduğu, eşi Bircan K'nın ise avukat olduğu öğrenildi.

Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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Çankayakalaşnikofpompalı tüfekçatışma

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